Haberler

Bursa Uluslararası Fotoğraf Festivali 15. Kez Kapılarını Açıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 15. Bursa Uluslararası Fotoğraf Festivali, 'kırılma zamanı' temasıyla 12 Aralık-12 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilecek. Festival, çeşitli atölye ve paneller ile profesyonel platformda gençler ve engelli bireylerin eserlerini sergileyecek.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Kent Konseyi ile Bursa Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği tarafından "kırılma zamanı" temasıyla bu yıl 15'incisi düzenlenecek Bursa Uluslararası Fotoğraf Festivali (Bursa FotoFest), 12 Aralık-12 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, fotoğraf tutkunlarının merakla beklediği festivalin küratörlüğünü Prof. Dr. Gülbin Özdamar Akarçay ve Özcan Yurdalan, üstlendi.

Sergilerin yanı sıra paneller ve atölyelerin düzenleneceği festivalde, gençler, engelli bireyler ve çocuk fotoğrafçıların üretimleri, verilen eğitimler ve atölye programlarıyla desteklenerek profesyonel bir platformda sergilenecek.

İklim krizi, göç, savaş, kimlik ve bellek konularına odaklanan projeleriyle Forough Alael, Abir Abdullah, Berge Arabian, Laura Chen, Issa Touma gibi isimler konuk olacak.

Bülent Kılıç, Emin Altan, Rana Öztürk, Yiğit Günel, Ayla Güvenç, Ali Saltan, Kemal Aslan, Burcu Ertunç, Nur Türk, Cenk Erdoğan, Rıza Erdeğirmenci gibi fotoğrafçılar da dijital üretim süreçleri, toplumsal bellek, kamusal alan, kişisel hikayeler ve güncel sosyal meseleleri odağa alan çalışmalarıyla festivalde yer alacak.

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "Tüm sanatseverleri, düşünce üreticilerini ve fotoğraf tutkunlarını, Bursa FotoFest ile kırılma anlarının içindeki umutları ve yeni olasılıkları keşfetmeye davet ediyorum. Fotoğrafın gücüyle Bursa FotoFest 2025'in kent hafızamızda açtığı umut kapısında yeni olasılıkların heyecanıyla buluşalım." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Büşra Nur Yılmaz - Kültür Sanat
Mesud Barzani'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Ona teşekkürü borç biliyorum

'Terörsüz Türkiye' süreci için tavrını açıkça belli etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye yönetiminden 'PKK' çıkışı! Mazlum Abdi hedefte

Suriye yönetiminden 'PKK' çıkışı! Mazlum Abdi hedefte
CHP'de kurultay maratonu! Özgür Özel'den 'Arının' diyen Kılıçdaroğlu'na sert mesaj

Kriz büyüyor! Özel, Kılıçdaroğlu'na kurultay kürsüsünden yanıt verdi
Havalimanlarında kriz! Uçaklar yere indiriliyor

Havalimanlarında kriz! Uçaklar yere indiriliyor
Bu aile yoldan geçen herkesi taşlıyor! Mahalleli sokakta yürüyemiyor

Bu aile yoldan geçen herkesi taşlıyor! Mahalleli sokakta yürüyemiyor
Suriye yönetiminden 'PKK' çıkışı! Mazlum Abdi hedefte

Suriye yönetiminden 'PKK' çıkışı! Mazlum Abdi hedefte
Hükümetten sürpriz asgari ücret kararı! Pazarlığın başlayacağı rakam da belli gibi

Hükümetten sürpriz asgari ücret kararı! İşçinin eli güçleniyor
Alexander Djiku'dan Fener'in ezeli rakibine mesaj: Beni alın

Fener'in ezeli rakibine mesaj yolladı: Beni alın
Sarı kodla uyarılan kentte denizle kara birleşti, tarihi çarşı göle döndü

Sarı kodla uyarılan kentte denizle kara birleşti
Detaylar netleşti! 1,5 milyon kişinin borcu siliniyor

Detaylar netleşti! 1,5 milyon kişinin borcu siliniyor
Fenerbahçe'nin eski yıldızı 6-0'lık maç sonrası çıldırdı

Fenerbahçe'nin eski yıldızı 6-0'lık maç sonrası çıldırdı
Hafif ticari araç, otoyolda kamyona çarptı; 3 ölü, 3 yaralı

Araç demir yığınına döndü, cansız bedenler böyle çıkarıldı
Kurultaya gitmeyen Kemal Kılıçdaroğlu meydan okudu

Kurultaya gitmeyen Kemal Kılıçdaroğlu meydan okudu
Papa'nın gittiği şehir karıştı! Kalabalıktan tek bir slogan yükseldi

Papa'nın gittiği şehir karıştı! Kalabalıktan tek bir slogan yükseldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.