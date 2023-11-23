Bursa'da Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi Açıldı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, Nilüfer Belediyesi ve Bursa UNESCO Derneği tarafından kurulan Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi hizmete girdi. Müze, sözlü anlatımlar, gösteri sanatları, toplumsal uygulamalar, halk bilgisi ve el sanatları gibi somut olmayan kültürel mirasları sergileyecek. Müzenin temel hedef kitlelerinden biri ilköğretim öğrencileri olacak.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi hizmete girdi.

Nilüfer Belediyesinin katkılarıyla Bursa UNESCO Derneği tarafından kurulan Gümüştepe Mahallesi Misi Köyü'ndeki müzenin açılışı için tören düzenlendi.

Bursa UNESCO Derneği Başkanı İlker Özaslan, burada yaptığı konuşmada, müzenin açılışında emeği geçenlere teşekkür etti. Somut olmayan kültürel mirasın insanlığın ortak benliği olduğunu belirten Özaslan, şunları kaydetti:

"Somut olmayan kültürel miras 5 ana başlıkta da belirleniyor. Birinci sırada sözlü anlatımlar ve sözlü gelenekler, ikinci sırada gösteri sanatları, üçüncü sırda toplumsal uygulamalar, ritüeller, dördüncü sırada halk bilgisi, evren ve doğa ile ilgili uygulamalar, beşinci sırada da el sanatları geleneği. Biz bu müzede bunların birçoğunu sergileyeceğiz. Kültür bir toplumun tarihsel süreç içinde ürettiği tüm somut veya somut olmayan değerlerdir. Bu değerler nesilden nesle aktarılır. Ortaya çıkan değerler önce kültürel kültürü sonra bölgesel kültürü ve en nihayetinde de ulusal kültürü oluşturur. Söz konusu kültürel birikimin korunması, tanıtılması, yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlayan en önemli kurumlardan birisi de müzelerdir. Müzelerin toplumu, ortak bir payda da toplayan kültürel birikimi sağlayan mekanlar olma yolu ortaya çıkmaktadır."

Müzenin temel hedef kitlelerinden birisinin ilköğretim öğrencileri olacağını dile getiren Özaslan, bu kitleye yönelik uygulamalara da ağırlık vereceklerini söyledi.

Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürü Kamil Özer de Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi'nin kentteki 23'üncü özel müze olduğuna işaret ederek, Bakanlığa ait de 8 müzenin bulunduğunu kaydetti.

Özer, Bursa'nın bir UNESCO kenti olduğunun altını çizerek, "2014'te bu varlığı kazandı ama 2014'ten sonra çok daha kıymetli, önemli işler de yapılıyor. Restorasyonlar, hizmetleri inanılmaz şekilde devam ediyor. 2023 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı yani Türkiye UNESCO kültürel mirasa yeni bir kültürel miras adayı olarak sadece İznik'i önerdi. İnşallah 2024 yılında Bursa yeni bir UNESCO değeri daha kazanmış olacak." diye konuştu.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ise yıllardır bölgede tarihi yapıları restore ederek onlara kimlik kazandırdıklarını anlattı.

Erdem, "Osmanlının ilk başkenti olan Bursa'nın somut olmayan kültürel mirasını gelecek nesillere de taşıyacak olan bu müze, sadece Nilüfer için değil Bursa içinde büyük önem taşıyor." dedi.

Konuşmaların ardından müze, ziyarete açıldı.