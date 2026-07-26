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BAÇEM Müdürü Tanrıkulu'nun 'Mürşidim Doğa' Adlı İkinci Kitabı Yayımlandı

BAÇEM Müdürü Tanrıkulu'nun 'Mürşidim Doğa' Adlı İkinci Kitabı Yayımlandı
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Burhaniye'de BAÇEM Müdürü Nazım Tanrıkulu, tıbbi bitkiler rehberinin ardından ikinci kitabı 'Mürşidim Doğa'yı 7. Kitap Fuarında tanıttı. 256 sayfalık eserde bitkiler, ağaçlar ve karıncaların hikayeleri anlatılıyor. Tanrıkulu, kitabın ilgi gördüğünü ve yazmaya devam edeceğini belirtti.

Burhaniye ilçesinde, Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezi (BAÇEM) Müdürü Nazım Tanrıkulu'nun Mürşidim Doğa adlı ikinci kitabı çıktı. 7. Kitap Fuarına katılan Tanrıkulu, yeni kitabını tanıtırken, yazmaya devam edeceğini söyledi.

Burhaniye'de BAÇEM Müdürü Nazım Tanrıkulu, Tıbbi Bitkileri Doğru Kullanım Rehberi adlı kitabından sonra yazdığı Mürşidim Doğa adlı kitabını 7. Kitap Fuarında tanıttı. Ören Meydanında kurulan stantta kitabını imzalayan 45 yaşındaki Nazım Tanrıkulu, yeni kitabının 4 eşikten oluştuğunu söyledi. Kitabının ilgi gördüğünü kaydeden Nazım Tanrıkulu, "Yeni kitabımız 256 sayfadan oluşmaktadır. Bu kitapta bitkilerin kendi hikayelerine yer verdim. Bu kitapta bitkiler, ağaçlar ve karıncalar dile geliyor. Kitabımız ilgi gördü. Yazmaya devam edeceğim" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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