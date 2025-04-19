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Burdur'da Türk Halk Müziği ve Çocuk Korosu Konseri Büyük İlgi Gördü

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Burdur'da Halk Eğitim Merkezi'nin düzenlediği Türk Halk Müziği Topluluğu ve Çocuk Korosu konseri, izleyicilerden yoğun ilgi gördü. Konser, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

BURDUR'da Halk Eğitim Merkezi'nin Türk Halk Müziği Topluluğu ve Çocuk Korosu tarafından verilen konser yoğun ilgi gördü.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Konferans Salonu'ndaki konseri Vali Yardımcısı Mehmet Türk, İl Milli Eğitim Müdürü Muhammet Özdemirci, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hamit Kayacıoğlu ile çok sayıda vatandaş ilgiyle izledi. Programda ilk olarak Çocuk Korosu sahneye çıktı. Gül Yıldız Yurdasiper'in yönettiği koro şarkılarıyla izleyicilerden alkış aldı. Sonra sahneye çıkan Fırat Altınsoy'un yönettiği Halk Eğitim Merkezi Türk Halk Müziği Topluluğu Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden türküleri koro ve solo olarak seslendirdi. Konser sonunda İl Mili Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci, Gül Yıldız Yurdasiper ve Fırat Altınsoy'a çiçek vererek teşekkür etti.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat
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