Bulanık'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı düzenlenen etkinliklerle kutlandı

Bulanık ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, düzenlenen törenlerle büyük bir coşku içerisinde kutlandı. İlçede gerçekleştirilen programlar, hem protokol üyelerini hem de vatandaşları bir araya getirerek bayram ruhunu en güçlü şekilde yansıttı. Kutlamalar ilk olarak Bulanık Kent Meydanı'nda gerçekleştirildi. Program, Bulanık İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Metin Aral'ın Atatürk heykeline çelenk sunmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören Bulanık Gençlik Merkezi'nde devam etti. Gazi Ortaokulu Türkçe öğretmeni Goncagül Gül'ün yaptığı konuşmanın ardından öğrenciler tarafından hazırlanan etkinlikler sahnelendi. 23 Nisan kapsamında düzenlenen şiir, resim ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesini ardından program sona erdi. - MUŞ

