Haberler

Bulanık'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

Bulanık'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı düzenlenen etkinliklerle kutlandı

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı düzenlenen etkinliklerle kutlandı

Bulanık ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, düzenlenen törenlerle büyük bir coşku içerisinde kutlandı. İlçede gerçekleştirilen programlar, hem protokol üyelerini hem de vatandaşları bir araya getirerek bayram ruhunu en güçlü şekilde yansıttı. Kutlamalar ilk olarak Bulanık Kent Meydanı'nda gerçekleştirildi. Program, Bulanık İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Metin Aral'ın Atatürk heykeline çelenk sunmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören Bulanık Gençlik Merkezi'nde devam etti. Gazi Ortaokulu Türkçe öğretmeni Goncagül Gül'ün yaptığı konuşmanın ardından öğrenciler tarafından hazırlanan etkinlikler sahnelendi. 23 Nisan kapsamında düzenlenen şiir, resim ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesini ardından program sona erdi. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

