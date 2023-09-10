Bosna Hersek'te düzenlenen belgesel film festivalinde 'Özgürlük Rüyası' gösterildi

Al Jazeera Balkanlar tarafından Bosna Hersek'te 6'ncısı düzenlenen uluslararası Al Jazeera Balkanlar Belgesel Film Festivali'nde (AJB DOC) "Özgürlük Rüyası" isimli film seyirciyle buluştu.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu AJB DOC'ta, Sophia ve Georgia Scott kız kardeşlerin yönettiği, İsrail hapishanelerinde tutuklu Filistin'in Fetih Hareketi liderlerinden Mervan Barguti'nin hayatını anlatan "Özgürlük Rüyası" filmi gösterildi.

AJB DOC Direktörü Edhem Foco, "Mervan Barguti en ünlü Filistinli aktivist, politikacı ve özgürlük savaşçılarından biridir. O adam 21 yıldır cezaevinde ve çıkıp çıkmayacağını bilmiyoruz." diye konuştu.

Scott kardeşlerin İngiltere'den geldiğine dikkati çeken Foco, "Bu çok ilginç bir hikaye. Filmi Araplar ya da Filistinliler değil, İngiliz kadınlar yaptı. Filistin konusunun unutulmaması önemli çünkü onlarca yıldır devam ediyor. Film güzel, umarım burada ve bundan sonraki festivallerde de başarılı olur." ifadelerini kullandı.

Foco, bu yılki festivalin şu ana kadarki en büyük seyirci kitlesine sahip olduğunu belirtti.

???????24 belgesel gösterilecek

Festivalin jüri üyeleri arasında Rus yönetmen Vitali Manski, Macar yönetmen Bernadett Tuza-Ritter, Boşnak yönetmen Nermin Hamzagic ve Hırvat yapımcı Vanja Jambrovic ile yapımcı Mohamed Elmongy yer alıyor.

Bosna Hersek'te 8 Eylül'de başlayan ve 12 Eylül'e kadar sürecek AJB DOC'ta dünyanın farklı kesimlerinden ve bölge ülkelerinden 24 belgesel, izleyenlerin beğenisine sunulacak.

AJB DOC'un yarışma kısmında "AJB Ana Ödülü", "AJB Program Ödülü" ve "İzleyici Ödülü" olmak üzere 3 ödül verilecek.

Evrensel insani değerlere odaklanarak sosyal olguları işleyen yazarları ve belgeselleri teşvik etme amacını taşıyan festival, televizyon yayıncılığı için uyarlanmış belgesel filmleri kapsıyor.