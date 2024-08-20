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Bolu'da Orman Yangınından Tahliye Edilen Köy ve Mahalle Sakinleri Korkularını Anlattı

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Bolu'nun Göynük ilçesinde çıkan orman yangını nedeniyle tedbir amaçlı tahliye edilen köy ve mahalle sakinleri, yangın sürecinde yaşadıkları korkuyu ve mücadeleyi anlattı. Yangının kontrol altına alınmasıyla evlerine dönen vatandaşlar, ekiplere teşekkür etti.

Bolu'nun Göynük ilçesinde orman yangını nedeniyle tedbir amaçlı tahliye edilen köy ve mahalle sakinleri, yangın dolayısıyla yaşadıkları korkuyu anlattı.

Bekirfakılar köyü mevkisindeki ormanlık alanda 15 Ağustos'ta öğle saatlerinde çıkan yangın nedeniyle Bekirfakılar köyü Ayvatlar Mahallesi, Çaylak köyü Seferler Mahallesi, Umurlar köyü ve Yeniköy'de yaşayan vatandaşlar, tedbir amaçlı evlerinden tahliye edildi.

Alevlerin havadan ve karadan müdahalelerle 72 saat sonra 18 Ağustos'ta kontrol altına alınmasıyla köylerine dönen vatandaşlar, bu süreçte neler yaşadıklarını aktardı.

Ayvatlar Mahallesi sakinlerinden 48 yaşındaki Ayşe Kapanöz, AA muhabirine, saat 04.00'te uyandığında yangının yaşadıkları bölgeye yaklaştığı haberini aldığını belirterek, "Çok korktuk, bağırdık, ağlaştık. Sesim falan kısıldı, rahatsızlandım. Resmen cehennemi yaşadık, mucize eseri de kurtulduk." dedi.

Alevlerin çok yakına kadar geldiğini, bu nedenle köyü boşalttıklarını aktaran Kapanöz, "Mecburen ana yola kadar çıktık. Oradan köye baktığımızda resmen cehennemdi, yanardağ gibiydi. Çok kötüydü. Yakın köyde yaşayan bir akrabamızın evinde kaldık 2 gece, şimdi tekrar geri geldik, yerleştik." ifadelerini kullandı.

Karagöz, yangınla mücadele eden ekiplere çok teşekkür ettiğini dile getirerek şunları kaydetti:

"Türkiye'nin bir ucundan diğer ucuna arazözler geldi. Antalya, Hatay, Rize, Kayseri, Sivas... Her yerden geldiler, Allah razı olsun. Allah devletimizin ayağına taş değdirmesin."

"Ağladık ama elimizden gelen bir şey yoktu"

Dedeler köyünde yaşayan 80 yaşındaki Emine Erseymen ise yangının nasıl başladığını anlamadıklarını ifade ederek, "Allah razı olsun, görevliler Türkiye'nin her yerindeki yangınlara müdahale etti. Evlerimizin pencerelerinden izledik sabaha kadar yangını ve çalışmaları. Çok şükür bize bir şey olmadı. Allah düşmanıma vermesin bu acıları." diye konuştu.

Yangın sürecinde sürekli dua ettiğini aktaran Erseymen, "Yerdeki karıncalara kadar dua ettim. Kuşlar sürü halinde uçup yangından kaçıyordu. Ağladık ama elimizden gelen bir şey yoktu. Yüce Rabb'im milletimize, devletimize zeval vermesin, bütün İslam alemini korusun." şeklinde konuştu.

Ayvatlar Mahallesinden 80 yaşındaki Necati Fidan, yangının akşam üzeri dağdan aşağı doğru inmeye başlamasıyla köyün tahliye edildiğini aktardı.

Mudurnu'nun bir mahallesine gittiklerini dile getiren Fidan, yangının kontrol altına alınmasıyla evlerine döndüklerini söyledi.

"Dudaklarımda korkudan ve stresten yara çıktı"

Aynı mahallede yaşayan 43 yaşındaki Binnur Altınok da çok korktuklarını vurgulayarak, "Dudaklarımda korkudan ve stresten yara çıktı." ifadesini kullandı.

Bulundukları bölgede telefonlarının çekmediğini ve alevlerin evlerine çok yakın bir noktaya kadar geldiğini kaydeden Altınok, "Kümesimizin üst tarafı yandı. Kümesimiz yanmadı ama orman yandı. Allah razı olsun ekipler çabuk müdahale ettiler. Can kaybı yok ama çok korktuk." diye konuştu.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

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