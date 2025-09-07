Haberler

Boğazkesen Camisi'nin Restorasyonu 2026'da Tamamlanacak

Boğazkesen Camisi'nin Restorasyonu 2026'da Tamamlanacak
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gören tarihi Boğazkesen Camisi'nin restorasyon çalışmaları 2026'nın ilk yarısında tamamlanarak ibadete açılması hedefleniyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde zarar gören tarihi Boğazkesen Camisi'nin 2026 yılının ilk yarısında ibadete açılması hedefleniyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 6 Şubat'taki depremlerde hasar gören Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde bulunan tarihi caminin restorasyon ve çevre düzenleme çalışmaları Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülüyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ufuk Sekmen ile Kent Tarihi ve Tanıtımı Daire Başkanı Gürcan Senem, Ekmekçi Mahallesi'nde bulunan korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli camide devam eden çalışmaları inceledi.

Sekmen, 15. yüzyıldan bugüne kadar ayakta kalan, zaman içerisinde farklı restorasyonlar gören ama 6 Şubat depremlerinde çok ciddi hasar alan Kahramanmaraş'ın sembolik camilerinden Boğazkesen Camisi'nin depremde aldığı yaraları sarmaya geldiklerini ifade etti.

Restorasyon çalışmalarını 2026 yılının ilk yarısında tamamlanarak tarihi caminin yeniden ibadete açılmasının hedeflendiğini vurgulayan Sekmen, şunları kaydetti:

"Ekibimize ve yüklenici firmamıza burada verdiği yoğun emekten dolayı başkanımız adına teşekkür ediyorum. Burada yoğun bir çalışmanın devam ettiğini gözlemledik. İnşallah 2025 yılının sonuna kadar ciddi bir çalışma yapıp nihai çalışmaları da 2026 yılının ilk yarısında bitirmeyi ve bu tarihi yapının bundan sonraki süreçlerde daha dayanıklı bir şekilde Kahramanmaraş'ımızın ve halkımızın ibadetine açık kalmasını sağlamayı hedefliyoruz."

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Kültür Sanat
Kabine yarın toplanıyor! Masada 3 kritik konu başlığı var

Milyonların gözü bu zirvede! Masada 3 kritik konu başlığı var
Erbakan resti çekti: İmralı'ya heyet gönderilmesi durumunda komisyondan çekiliriz

Erbakan resti çekti: Böyle bir şey olursa masadan kalkarız
Kalabalık grup CHP binasına girmek istedi, gençler son anda engelledi

Kalabalık grup soluğu il binasında aldı, gençler son anda engel oldu
AK Partili Tayyar: Pazartesi sürpriz bir 'görevden alma' kararı çıkabilir

AK Partili isim yarını işaret etti: Sürpriz bir isim görevden alınacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral'dan Manifest tepkisi: Haklarında işlem yapılmalı

Erdoğan'ın başdanışmanından çok sert Manifest tepkisi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.