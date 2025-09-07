Boğazkesen Camisi'nin Restorasyonu 2026'da Tamamlanacak

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde zarar gören tarihi Boğazkesen Camisi'nin 2026 yılının ilk yarısında ibadete açılması hedefleniyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 6 Şubat'taki depremlerde hasar gören Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde bulunan tarihi caminin restorasyon ve çevre düzenleme çalışmaları Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülüyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ufuk Sekmen ile Kent Tarihi ve Tanıtımı Daire Başkanı Gürcan Senem, Ekmekçi Mahallesi'nde bulunan korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli camide devam eden çalışmaları inceledi.

Sekmen, 15. yüzyıldan bugüne kadar ayakta kalan, zaman içerisinde farklı restorasyonlar gören ama 6 Şubat depremlerinde çok ciddi hasar alan Kahramanmaraş'ın sembolik camilerinden Boğazkesen Camisi'nin depremde aldığı yaraları sarmaya geldiklerini ifade etti.

Restorasyon çalışmalarını 2026 yılının ilk yarısında tamamlanarak tarihi caminin yeniden ibadete açılmasının hedeflendiğini vurgulayan Sekmen, şunları kaydetti:

"Ekibimize ve yüklenici firmamıza burada verdiği yoğun emekten dolayı başkanımız adına teşekkür ediyorum. Burada yoğun bir çalışmanın devam ettiğini gözlemledik. İnşallah 2025 yılının sonuna kadar ciddi bir çalışma yapıp nihai çalışmaları da 2026 yılının ilk yarısında bitirmeyi ve bu tarihi yapının bundan sonraki süreçlerde daha dayanıklı bir şekilde Kahramanmaraş'ımızın ve halkımızın ibadetine açık kalmasını sağlamayı hedefliyoruz."