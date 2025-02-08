Ege'de deprem fırtınası sürerken 3 kentimizde ürküten görüntü

Depremlerin ardından bu görüntüler arttı! 3 kentimiz diken üstünde
Trump'ın ateşkes planı Ukrayna'da deprem etkisi yarattı

Trump'ın ateşkes planı Ukrayna'da deprem etkisi yarattı
Ankara'da metronun yanı başındaki üstgeçidin son hali bu

Metronun yanıbaşındaki üstgeçidin son hali bu
VAR'da 5 dakika incelendi: Herkes Süper Lig'de iptal edilen bu golü konuşuyor

Herkes Süper Lig'de iptal edilen bu golü konuşuyor

Bodrum'daki Tavşan Adası'nın Tarihi Sur Kalıntıları Su Çekilince Ortaya Çıktı

Bodrum'daki Tavşan Adası'nın Tarihi Sur Kalıntıları Su Çekilince Ortaya Çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Bodrum ilçesinde deniz suyunun çekilmesi sonucu, milattan önce 4. yüzyılda inşa edildiği tahmin edilen Tavşan Adası'na uzanan tarihi sur kalıntıları gün yüzüne çıktı. Yerli ve yabancı tatilciler, tarihi kalıntılarla birlikte fotoğraf çekiliyor.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Tavşan Adası'na uzanan tarihi sur kalıntıları denizin çekilmesiyle ortaya çıktı.

Türkiye'nin tarihi ve doğal güzellikleriyle bilinen Bodrum'un Gümüşlük Mahallesi'nde her yıl zaman zaman tekrarlanan doğa olayı, deniz altındaki tarihi gün yüzüne çıkarıyor.

Deniz suyunun çekilmesiyle milattan önce 4. yüzyılda yapıldığı tahmin edilen Mydos (Tavşan) Adası'na kadar uzanan şehir surları ortaya çıkıyor.

Bölgede yaşamını sürdürenler ile ilçeye gelen tatilciler, tarihi sur duvarlarının yanına giderek fotoğraf çektiriyor.

Arkadaşlarıyla bölgeye tatile gelen diş hekimi Emin Savaş, manzara karşısında çok etkilendiğini söyledi.

Bodrum'a İstanbul'dan arkadaşlarını görmek için geldiğini belirten Savaş, "Sular çekilince bu yol kendini gösteriyor. Karşıda Tavşan Adası var inanılmaz bir manzara. Doğa harikası, ülkemizin her yeri muhteşem." diye konuştu.

Bodrum'da yaşamını sürdüren Müjdat Sungur da "Bu bölgede teknem vardı, kürek çekerek bu ada etrafından geçerdim. Su çekildiği için bunu yapmak mümkün değil." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Ali Ballı - Kültür Sanat
img

Bu sezon bir daha forma giyemeyecek
img

"21 saat geçmeden kanınız böyle akar"
img

Tabuta sığmayan şehidin yeni görüntüleri
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Canlı anlatım! Kıran kırana maçta tempo bir an olsun düşmüyor

Kıran kırana maçta tempo bir an olsun düşmüyor
Çocuğunuzda epilepsi olabilir

Çocuğunuzda epilepsi olabilir
Ferdi Tayfur'un oğluna miras bırakmama nedeni ortaya çıktı: 'Böbreğimi geri ver' paylaşımı şoke etti

Ferdi Tayfur'un oğluna miras bırakmama nedeni ortaya çıktı
2 polis memurunu bıçaklayan saldırgan: İsteyerek yaptım, polislere sinir oluyorum

Ekip otosunda 2 polisi bıçaklayan saldırgan ifadesiyle şoke etti
'Tabuta sığmayan şehit' olarak bilinen Şehit Selçuk Paker'in yeni görüntüleri

Tabuta sığmayan şehidin yeni görüntüleri
Napoli kabul etti: Osimhen'e çılgın teklif

Osimhen'e çılgın teklif

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.