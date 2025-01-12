Bodrum'da 9. Hamsi Festivali Yoğun İlgiyle Gerçekleşti

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bu yıl 9'uncusu düzenlenen "Hamsi Festivali"nde katılımcılara 3 ton balık ikram edildi.

Büyükşehir Belediyesi ve Bodrum Belediyesi'nin desteğiyle Bodrum Yarımada Karadenizliler Kültür ve Dayanışma Derneğince, İskele Meydanı'nda festival düzenlendi.

Hamsi yemek isteyen vatandaşlar alanda uzun kuyruklar oluşturdu. Meydanda kurulan stantlarda geleneksel yiyeceklerin tanıtımı ve satışı yapıldı.

Karadenizli şarkıcıların sahne aldığı, vatandaşların horon oynadığı ve folklor gösterilerinin sahnelendiği festivalde, katılımcılara 3 ton ekmek arası hamsi dağıtıldı.

Bodrum Yarımada Karadenizliler Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Sefer Çelik, etkinliğe katılanlara ve destek verenlere teşekkür etti.

Derneğin sözcüsü Yener Çelik ise geleneksel olarak düzenledikleri festivale katılımdan memnun olduklarını, yöresel ürünleri, gelenek ve görenekleri yeni nesillere aktarmaya çalıştıklarını söyledi.

Festivale, CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci ile çok sayıda vatandaş katıldı.