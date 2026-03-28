Bodrum'da 7. Acı Ot Festivali başladı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bu yıl 7'nci kez düzenlenen Acı Ot Festivali başladı.

Muğla Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Bodrum Kaymakamlığı, Bodrum Belediyesi ve Bodrum Ticaret Odasının destekleriyle Ortakent Yahşi Yalılarını Güzelleştirme ve Mavi Bayrak Derneği (OYDER) tarafından düzenlenen festival, Ortakent Köyiçi'nde başladı.

Festivalin ilk günü yağışlı havaya rağmen alanda yoğun katılım dikkati çekti. Bodrum'un dört bir yanından gelen ziyaretçiler, hem yöresel lezzetleri deneyimledi hem de etkinliklere büyük ilgi gösterdi.

Kaymakam Ali Sırmalı, eşi ile alanı ziyaret ederek stantları gezdi, üreticiler ve vatandaşlarla sohbet etti.

Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Kanat Özsert ise festival alanında mutfak etkinliklerine katılarak şeflerle çalıştı, ziyaretçilerle bir araya geldi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi 1. Bölge İlçe Hizmetleri Daire Başkanı Kadriye Erkal ile Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Selçuk Şimşek de festival alanını ziyaret ederek stantları gezdi ve üreticilerle görüş alışverişinde bulundu.

Festivalde 325 stant yer alırken acı ot, baldıran, deli kenker, turpotu, tilkişen ve ada marulu gibi Bodrum'a özgü otlar ön plana çıktı.

Ziyaretçiler ayrıca deli kenker dolması, külür, çetimek pidesi, havanda incir, mart mantarı kavurması ve labada dolması gibi geleneksel lezzetleri tatma fırsatı buldu.

Festivalde ayrıca, zeybek gösterisi, halk oyuncuları ve zurna ekibi de sahne aldı.

OYDER Başkanı Öncel Erkal, gazetecilere yaptığı açıklamada, yağışlı havaya rağmen festivale gösterilen ilgiden memnun olduklarını söyledi.

Geçen yıl festivale 60 bin ziyaretçinin katıldığını belirten Erkal, "Bu yıl hedefimiz 100 binin üzerinde ziyaretçi ağırlamak. Festivalimiz artık markalaştı. Türkiye'de yapılan festivallerin içerisinde 8'inci sıradayız. Ege Bölgesi'nde ise 4'üncü en büyük festival. Bodrum'un da en büyük festivali." ifadesini kullandı.

Girişi ücretsiz olan festival kapsamında yarın şarkıcı Suzan Kardeş de konser verecek.