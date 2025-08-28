Blaundos Antik Kenti'nde Roma Dönemine Ait Su ve Kanalizasyon Sistemi Ortaya Çıktı

Uşak'ın Ulubey ilçesindeki Blaundos Antik Kenti'nde Roma dönemine ait 65 metre uzunluğunda kanalizasyon hattı ile 8 kilometre uzaklıktan kemerler ve künklerle getirilen su sistemi ortaya çıkarıldı.

Üç tarafı Ulubey Kanyonu ile çevrili olduğu için doğal bir kale görünümde olan ve Büyük İskender'in Anadolu seferi sırasında Makedonya'dan gelen askerler tarafından kurulan Blaundos Antik Kenti, milattan önce 3. yüzyıla uzanan tarihiyle dikkati çekiyor.

Antik kentte 2018 yılında başlatılan kazılar, Uşak Müzesi Müdürlüğü başkanlığında, Kültür ve Turizm Bakanlığının "Geleceğe Miras Projesi" kapsamında sürdürülüyor.

"Şehrin kalbi" olarak bilinen ana caddesinde yürütülen çalışmalarda Roma ve Bizans dönemine ait önemli bulgulara ulaşıldı.

8 kilometre uzaklıktan su getirilmiş

Ana caddede, Roma dönemine ait olduğu belirlenen 65 metre uzunluğunda kanalizasyon hattı ve 8 kilometre uzaklıktan kemerler ve künklerle getirilen su sistemi ortaya çıkarıldı.

Blaundos Antik Kenti Kazı Başkanı ve Uşak Müzesi Müdürü Şerif Söyler, AA muhabirine, kente içme suyunun bugünkü İnay köyünden bazı bölgelerde kemerler, bazı bölgelerde ise künkler (pişmiş toprak veya betondan yapılmış su borusu) aracılığıyla getirildiğini söyledi.

Söyler, şehrin ana caddesinde ortaya çıkarılan altyapı sistemine ilişkin, şu bilgileri verdi:

"Kentte 65 metre uzunluğunda bir kanalizasyon sistemi var. Bu şu ana kadar yaptığımız kazı çalışmalarında ortaya çıkan kısım. Devamının da geleceğini biliyoruz. Şehrin içinde su dağıtımının künkler vasıtasıyla yapıldığını görüyoruz. Ana caddede ve Demeter Tapınağı'nın bulunduğu bölgede bu kalıntıları tespit ettik."

Kazı ekibinin temizlediği künklerin zarar görmemesi için üzerlerinin koruyucu özel bir keçeyle kaplandığını belirten Söyler, Roma döneminde yapılan ana caddenin Bizans döneminde dükkan ve işliklerle daraltıldığını anlattı.

Izgara planlı şehirleşme modeli

Blaundos Antik Kenti'nin ızgara planlı şehirleşme modeline sahip olduğuna dikkati çeken Söyler, "Blaundos Antik Kenti, ızgara planıyla yapılmış şehirlerden biri. Şehrin ana bir caddesi, onu 90 derecelik açılarla kesen ara caddelerden oluşuyor. Bu planlama dahilinde su dağıtım ve kanalizasyon sistemi kurulmuş. Özellikle ana cadde üzerinde bu sistemleri görebiliyoruz." diye konuştu.

Söyler, kazı çalışmalarına destek veren Kültür ve Turizm Bakanlığı, Uşak Valiliği, İl Özel İdaresi ve Ulubey Kaymakamlığına teşekkür etti.