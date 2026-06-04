Türkiye-Kırgızistan Türk Film Günleri, 10'uncu kez Bişkek'te sinemaseverlerle buluştu

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te 10'uncusu düzenlenen Türkiye- Kırgızistan Türk Film Günleri, "Mutluyuz Mu" açılış filminin gösterimiyle başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleri, Kırgızistan Kültür, Enformasyon ve Gençlik Politikası Bakanlığı'nın katkıları ve Yerli Düşünce Derneği'nin organizasyonuyla düzenlenen Türkiye-Kırgızistan Türk Film Günleri, bu yıl 10'uncu kez Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te sinemaseverlerle buluştu. Bişkek'in simge mekanlarından Ala-Too Sineması'nda gerçekleştirilen açılış gecesi, kırmızı halı töreni ve yoğun katılımla dikkat çekti. Türk ve Kırgız sinema dünyasının önemli isimlerini bir araya getiren gala gecesinde, Türk sinemasının sevilen oyuncuları İbrahim Büyükak ve Deniz Barut başta olmak üzere çok sayıda sanatçı, yönetmen ve yapımcı sinemaseverlerle buluştu. Açılış gecesine ayrıca filmlerin yapımcı ve yönetmenleri olan Murat Emre Kaman, Murat Çeri, Yüksel Aksu ve Ahmet Edebali katılırken, Kırgızistan Kültür, Enformasyon ve Gençlik Politikası Bakan Yardımcısı Nadyrbekov Soyuzbek Nadyrbekoviç, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Mekin Mustafa Kemal Ökem, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven, TRT Sinema Müdürü Faruk Güven, Yerli Düşünce Derneği Genel Başkanı ve Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu ile Manas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan da programda yer aldı.

Tüm film gösterimleri ücretsiz

Bu yıl 10'uncusu gerçekleştirilen Türkiye-Kırgızistan Türk Film Günleri kapsamında Türk sinemasının seçkin örneklerinden oluşan "Mutluyuz Mu", "Bak Postacı Geliyor", "Bir Adam Yaratmak", "Kanto" ve fantastik çocuk filmi "Efesin Sırrı", Kırgızistanlı sinemaseverlerle ücretsiz olarak buluşacak.

Kırmızı halı töreninin ardından gerçekleştirilen açılış konuşmalarında, iki kardeş ülke arasındaki kültürel iş birliğinin ve sanatın birleştirici gücünün önemine vurgu yapıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven, Türk Film Günleri'nin yalnızca bir sinema etkinliği olmadığını, aynı zamanda Türkiye ile Kırgızistan arasındaki dostluk ve kardeşlik bağlarını güçlendiren önemli bir kültürel köprü olduğunu ifade etti. Büyükelçi Mekin Mustafa Kemal Ökem, Türkiye ve Kırgızistan arasındaki ilişkilerin ortak tarih, kültür ve gönül bağı üzerine kurulu olduğunu belirterek kültürel iş birliklerinin geliştirilmesinin önemine dikkat çekti.

Kırgızistan Kültür, Enformasyon ve Gençlik Politikası Bakan Yardımcısı Nadyrbekoviç ise organizasyonun iki ülke arasındaki kültürel yakınlaşmaya önemli katkılar sunduğunu belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

İbrahim Büyükak, sinemaseverlerle bir araya geldi

Konuşmaların ardından festivale katkı sunan sanatçı, yapımcı ve yönetmenlere plaketleri takdim edildi. Hatıra fotoğrafı çekiminin ardından açılış gecesi, festivalin açılış filmi olan "Mutluyuz Mu"nun gösterimiyle devam etti. Gösterimin ardından filmin başrol oyuncusu İbrahim Büyükak, sinemaseverlerle bir araya geldi. Büyük ilgi gören söyleşide izleyicilerin sorularını cevaplayan Büyükak, filmle ilgili merak edilenleri paylaşırken, salonda samimi ve sıcak bir atmosfer oluştu. Söyleşi sonunda izleyiciler sanatçıyla fotoğraf çektirme fırsatı da buldu.

Deniz Barut sinemaseverlerle buluşacak

Türkiye-Kırgızistan Türk Film Günleri kapsamında gösterimler önümüzdeki günlerde de sanatçı katılımlarıyla devam edecek. Festivalin ikinci gününde, bu akşam gösterilecek olan "Bak Postacı Geliyor" filminin ardından filmin başrol oyuncusu Deniz Barut sinemaseverlerle buluşacak ve özel bir söyleşi gerçekleştirecek. İzleyiciler hem filmi izleme hem de sanatçılarla birebir iletişim kurma fırsatı yakalayacak.

Manas Üniversitesi öğrencileri, sanatçılar, akademisyenler ve çok sayıda sinemaseverin katıldığı etkinlik boyunca gerçekleştirilecek tüm film gösterimleri ücretsiz olacak. Türkiye ile Kırgızistan arasında 10 yıldır kültürel bir köprü kuran Türkiye-Kırgızistan Türk Film Günleri, 7 Haziran'a kadar film gösterimleri, söyleşiler ve çeşitli kültürel etkinliklerle devam edecek. - BİŞKEK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı