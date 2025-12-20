Haberler

Necip Fazıl'ın eserinden sinemaya uyarlanan filme, uluslararası ödül

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteklediği, Necip Fazıl Kısakürek'in eserinden uyarlanan 'Bir Adam Yaratmak' filmi, Chennai Uluslararası Film Festivali'nde En İyi Uluslararası Özellik Filmi Ödülü'ne layık görüldü. Film, bireysel varoluş ve yaratıcılık temalarını işliyor.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı'nın destekleriyle Necip Fazıl Kısakürek'in eserinden sinemaya uyarlanan 'Bir Adam Yaratmak' filmi, Chennai Uluslararası Film Festivali kapsamında Second Best International Feature Film Ödülü'ne layık görüldü.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; yönetmenliğini Murat Çeri'nin üstlendiği film, Türk edebiyatının önemli isimlerinden Necip Fazıl Kısakürek'in aynı adlı tiyatro eserinden sinemaya uyarlandı. Yapım, sanatçı kimliği ile bireysel varoluş arasındaki çatışmayı merkeze alan anlatısıyla insanın yaratma süreci, vicdan, sorumluluk ve kader kavramlarını psikolojik bir derinlikle ele alıyor. Başrolünde Engin Altan Düzyatan'ın yer aldığı film, güçlü oyunculuk performansları ve sinematografik diliyle dikkat çekiyor. Düzyatan, filmdeki performansıyla daha önce 13'üncü Boğaziçi Film Festivali'nde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'ne layık görüldü.

TİYATRO METNİ ÇAĞDAŞ SİNEMA DİLİNE UYARLANDI

Bir tiyatro metninin çağdaş sinema diliyle yeniden yorumlandığı 'Bir Adam Yaratmak', ulusal ve uluslararası festivallerde gördüğü ilgiyle Türk sinemasının kültürel ve sanatsal birikimini dünya izleyicisiyle buluşturuyor. Film, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından sağlanan destekle hayata geçirilen yapımlar arasında yer alıyor. Chennai Uluslararası Film Festivali'nden alınan ödül, Türk sinemasının uluslararası alandaki görünürlüğünü güçlendirirken bakanlığın nitelikli ve sanatsal değeri yüksek yapımlara yönelik destek politikasının sonuçlarını ortaya koyuyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat
