Bingöl'de 'Bir Anadolu Şenliği' başladı

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen 'Bir Anadolu Şenliği, 47üncü durağı Bingöl'de düzenlenen törenle başladı.

Şırnak'ta Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen 'Bir Anadolu Şenliği'nin 4'üncü'üncü durağı Hakkari, Tunceli ve Şırnak'ın ardından Bingöl oldu. Şenlik, Kentpark'ta düzenlenen törenle başladı. Törene Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Vali Ahmet Hamdi Usta, Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdür Yardımcısı Levent Aydın, il protokolü ve vatandaşlar katıldı. Bakan Yardımcısı Mumcu ve beraberindekiler, şenlik kapsamında kurulan Çocuk Köyü'nü ziyaret etti, ardından kentin kendine özgü yöresel lezzetleri ve zengin mutfak kültürü hakkında bilgi almak için gastronomi etkinliğine katıldı.

'ANADOLU EZGİLERİ BİNGÖL SEMALARINDA YANKILANACAK'

Törende konuşan Vali Ahmet Hamdi Usta, vatandaşları şenliğe davet ederek, "Kültür ve Turizm Bakanlığımız Anadolu'nun mayasındaki birlik ve beraberlik ruhunu yansıtan, türkülerimizi, folklorumuzu, oyunlarımızı, sanatçılarımızı vatandaşlarımızla buluşturan çok önemli bir proje yürütüyor. Projemizin adı 'Bir Anadolu Şenliği.' Doğu'nun yükselen yıldızı Bingöl'ümüz adına böyle güzel bir programın startını vermekten büyük bir mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Bingöl bölgemizin ve ülkemizin çok önemli bir şehri. Doğası, ulaşım imkanları, turizm potansiyeli, kültür ve spor kapasitesi ile Bingöl bu etkinlikleri fazlasıyla hak ediyor. Vatandaşlarımız güven içinde şehrin dört bir yanında faaliyetlerini, günlük iş ve işlemlerini devam ettiriyorlar. Tabii bir bölgede huzur ve güvenlik hakim olunca ekonomi gelişiyor, refah seviyesi yükseliyor, turizm ve spor faaliyetleri artıyor, kültür ve sanat konuşuluyor, insanların yüzlerine mutluluk ifadeleri yansıyor. Biz de bugün startını vereceğimiz 'Bir Anadolu Şenliği' ile insanımızın fazlasıyla hak ettiği müzik, tiyatro, sergi, sinema, halk oyunları, çocuk oyunları, gezici müze gibi birçok güzelliği içinde barındıran bir programı başlatıyoruz. Anadolu ezgilerinin Bingöl semalarında yankılanacağı program, şenlik tadında başlasın, şenlik tadında bitsin. Ayrıca yediden yetmişe tüm vatandaşlarımızı bu akşam başlayacak olan etkinliğe davet ediyorum" dedi.

'BİR ANADOLU ŞENLİĞİ, ANADOLU'NUN TA KENDİSİDİR'

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Türkiye'nin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine uzanan gönül köprülerinin kurulduğunu ifade ederek, "Bu yıl 5 şehrimizde yapılmasını planladığımız ve 'Bir Anadolu Şenliği' adını verdiğimiz bu buluşma, aslında Anadolu'nun ta kendisidir. Çünkü Anadolu; asırlardır bizi biz yapan ortak türkülerimizin, paylaştığımız sofralarımızın, birlikte yaşadığımız acılarımızın ve sevinçlerimizin paylaşıldığı bir kardeşlik hikayesidir. İşte bugün, aynı heyecan ve coşkuyu Bingöl'de de paylaşıyoruz. Bugün burada gördüğümüz tablo, Cumhur İttifakımızın yürüttüğü milli birlik ve kardeşlik sürecinin gönüllerde nasıl karşılık bulduğunun en güzel örneklerinden biridir. Bu süreç; daha büyük ve daha güçlü bir Türkiye için ezeli ve ebedi kardeşliğimizi pekiştirmek, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çizdiği Türkiye Yüzyılı vizyonunu beraberce inşa etmek üzere, Türkiye'nin her köşesini aynı duygularda bir araya getiren güçlü bir vizyondur. Bizler de bunun bir parçası olarak, kültür ve sanat yoluyla Türkiye'nin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine uzanan gönül köprüleri kuruyoruz. Burada bir hususun da altını özellikle çizmek isterim. Sayın Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'un vizyonu sayesinde bugün sanat, sadece birkaç büyük şehirde değil, ülkemizin dört bir yanında hayat buluyor. 'Sanat 81 vilayetin tamamına ulaşmalı' anlayışıyla yürütülen bu çalışmalar, işte bugün Bingöl'de 'Bir Anadolu Şenliği' ile karşılığını buluyor" diye konuştu.