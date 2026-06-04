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Bilecik'te Dünya Çevre Günü kutlandı

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Bilecik'te 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte halk oyunları, mehteran gösterisi, atık malzeme defilesi ve jandarma köpek gösterisi yapıldı. Vali Sözer, 'Dünya Bize Emanet' sloganıyla çevre duyarlılığını artırmayı hedeflediklerini belirtti.

Bilecik'te, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Bilecik Valiliği ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce, Pelitözü Gölpark'ta organize edilen programda, halk oyunları ve mehteran gösterisi sunuldu.

Daha sonra çeşitli yarışmalar ile atık malzemelerden üretilen kostümlerin giyildiği defile yapıldı. Jandarma iz takip, uyuşturucu madde ve asayiş köpekleri Bellek, Ekin ve Demeç, gösteri gerçekleştirdi.

Vali Faik Oktay Sözer, AA muhabirine, güzel bir etkinliğe ev sahipliği yaptıklarını söyledi.

Organizasyonun "Dünya Bize Emanet" sloganıyla düzenlendiğini dile getiren Sözer, şunları kaydetti:

"Her kesime ulaşmaya çalışıyor, yarışmalar düzenliyoruz. 'Sıfır Atık' ile ilgili projeler yapıyoruz. Amacımız, duyarlılığı artırmak ve çevremizi korumak. Bu güzel çevremizi ve doğamızı gelecek nesillere, çocuklarımıza bırakabilmek adına bu tür etkinlikleri yapmaya devam edeceğiz."

Vali Sözer, ardından beraberindekilerle çeşitli kurum ve kuruluşlara ait stantları gezdi.

Programa, Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun, İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Vanlı, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Seda Bayrakçı, AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Engin Öztürk ile diğer ilgililer katıldı.

Kaynak: AA / Atahan Gezer
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