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Beyşehir'de Engelliler Günü Etkinlikleri

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Konya'nın Beyşehir ilçesinde, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Beyşehir Belediyesi Kültür ve Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, özel öğrenciler için işaret dili klibi, şirinler gösterisi ve dans gösterileri yapıldı. Ayrıca seramik çalışmaları da sergilendi.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Beyşehir Belediyesi Kültür ve Yaşam Merkezi'nde Kamil Akkanat Özel Eğitim ve Uygulama Okulu tarafından gerçekleştirilen etkinlikte, özel öğrenciler için hazırlanan işaret dili klibi izlenirken, şirinler gösterisi, ünlü taklitleri ve dans gösterileri beğeni topladı. Özel öğrencilerin sahnelediği Hababam Sınıfı gösterisi, org ve ritim çalışmalarının ardından düzenlenen etkinlik son buldu. Öte yandan, Kültür merkezinde sergilenen seramik çalışmalar da katılımcılar tarafından tam not aldı.

Programa katılan Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, "Bugün burada çok anlamlı bir günü birlikte beyhude etmek, yaşamak ve birlikte engelli olan yavrularımızın gününde, onlara ne yapabiliriz, nasıl omuz verebiliriz diye toplanmış bulunuyoruz. Bgün ne oldum demeyeceğiz, yarın ne olacağım demeyi bileceğiz" ifadelerini kullandı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Kültür Sanat

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