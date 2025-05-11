Beş Minare Film Festivali'nde Doğanın ve Tarihin Büyüsü

BİTLİS'te bu yıl ilki düzenlenen 'Beş Minare Film Festivali'ne katılan senarist, oyuncu ve yazarlar, Nemrut Krater Gölü ve Ahlat Selçuklu Mezarlığını gezdi.

Bitlis Beş Minare Film Festivali 3'ncü günde de devam ederken, festival için kente gelen sanatçı, oyuncu, yazar ve senaristler, Tatvan sınırları içerisinde yer alan Nemrut Krater Gölü'nü gezip hatıra fotoğraf çektirdi. Doğal güzelliğe sahip Nemrut Krater Gölü gezisinin ardından konuklar, Ahlat ilçesindeki Selçuklu Meydan Mezarlığını ziyaret etti. Sinema sanatçıları, tarihi mezarlıkta fotoğraf çektirdi.

Festival Direktörü oyuncu Wilma Elles, festivale ilginin oldukça büyük olduğunu, bundan da memnuniyet duyduğunu belirterek, "Bitlis Beş Minare film Festivali'nin üçüncü günündeyiz. Çok güzel bir katılım var. Yaklaşık 200 sanatçı geldi. Çok mutluyuz. Akşam da 500 bin TL'lik ödüller verilecek. BETAV'a katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Şu anda gezimizin en önemli yeri olan Ahlat Selçuklu Mezarlığına gedik. Bin yıllık tarihi var. Gerçekten herkes çok etkilendi. Nemrut Krater Gölünü gezdik. Burada etkilenmemek mümkün değil. Doğa ve tarih iç içe bunu filmle ve sanatçılarla birleştirmek bence Bitlis için muhteşem bir an." dedi.

Manken ve Şarkıcı Ece Gürsel ise "Bitlis Beş Minare Film Festivali'nde olduğum için çok keyifliyim. Ahlat Selçuklu Mezarlığına geldik. Mezarlığın ucu bucağı yok. Güzel bir tarih yatıyor burada. Bitlis halkı böyle tarihi bir mekana sahip olduğu için çok şanslı. Burada bulunmaktan dolayı son derece mutluyum." diye konuştu.

Festivalin son günü Stand-up gösterisi sunacak olan Sinema ve Tiyatro Sanatçısı Metin Yıldız da Ahlat ve Nemrut'un doğasına hayran kaldığını belirterek, "Bitlis Uluslararası Film Festivali Türk film camiasına ve ülkemize hayırlı olsun. Şu an muazzam bir yerdeyiz. Ahlat'ta müthiş tarihi bir yerdeyiz. Atalarımızın yıllar önce neler yaptığını, mezarlıklarına ne kadar değer verdiklerini görmek, bizler için muhteşem bir görüntüdür. Hani derler ya, ölüsüne değer vermeyen dirisine hiç değer vermez. Gerçekten muazzam eserler bırakmışlar. Bu bizi çok heyecanlandırıyor. Aynı zamanda film festivalinden bahsedecek olursak, son zamanlarda seyirci kaybeden sinemaya, çok fazla sinema filmi çekilmekten imtina edilen bir yerde festivalin çok çok önemli olduğunu düşünüyorum. Umarım devamı olur. Yıllarca gider. Bitlis halkı için de burası için de çok önemdir. Burada olmaktan çok mutluyum." dedi.

'BİTLİS, TÜRKİYE'NİN İRLANDASI'

Senarist Talat Özpolat ise Bitlis'e geldikten sonra hazırda olan bir dizi filmin burada uyarlandığını söyledi. Özpolat, "Bir çok farklı dinin bir arada toplandığı Mardin'den sonra Bitlis'te birçok İslam aliminin bir arada olduğu yerdeyiz. Bitlis'te Mehmet Şah Çelik ile uzun zamandan beridir böyle bir organizasyon planlıyorduk. İstanbul'dan Bitlis'i anlatınca bizler çok da anlamıyorduk. 'Ne gerek var. O kadar kilometre yol, kameralar ekipmanlar taşıyacağız' diye düşünüyorduk. Ancak buraya gelince buralar Türkiye'nin İrlanda'sı. Mell Gibson yıllarca gidip oralarda film çekti. Bizler de burada çekeriz. Burada her taraf bir senaryo. Hazırda bir dizi filmimiz var. Burayla alakasını kurduk. Bu dizi yüzyılın dizisi olacak. Yüzyılın dizisi geliyor." ifadelerini kullandı.