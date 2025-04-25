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BBDSO, 23 Nisan İçin Özel Konser Verdiydi

BBDSO, 23 Nisan İçin Özel Konser Verdiydi
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Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası, Bursa Uludağ Üniversitesi işbirliğiyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla özel bir konser düzenledi. Şef Atay Bağcı'nın yönettiği konserde çocuk solistler ve çocuk korosu performanslarıyla müzikseverler keyifli anlar yaşadı.

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) işbirliğiyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla konser verdi.

BUÜ Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi'nde düzenlenen konseri şef Atay Bağcı yönetti.

Gecede, çocuk solistler Arın Çalgan (piyano), Elif Aybüke Kılıç (viyola), Mira Kanalcı (piyano) ve Meyra Çagraoğlu (keman) ile BUÜ Devlet Konservatuvarı Çocuk Korosu performanslarıyla müzikseverlerden tam not aldı.

Konserde çocuk şarkılarından oluşan geniş bir repertuvar sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Kaynak: AA / Fatma Nur Söğütlü - Kültür Sanat
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