BBDSO, 23 Nisan İçin Özel Konser Verdiydi

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) işbirliğiyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla konser verdi. BUÜ Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi'nde düzenlenen konseri şef Atay Bağcı yönetti. Gecede, çocuk solistler Arın Çalgan (piyano), Elif Aybüke Kılıç (viyola), Mira Kanalcı (piyano) ve Meyra Çagraoğlu (keman) ile BUÜ Devlet Konservatuvarı Çocuk Korosu performanslarıyla müzikseverlerden tam not aldı. Konserde çocuk şarkılarından oluşan geniş bir repertuvar sanatseverlerin beğenisine sunuldu.