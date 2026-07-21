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Taşçılar köyünde '19. Geleneksel Yaz Şenliği' düzenlendi

Taşçılar köyünde '19. Geleneksel Yaz Şenliği' düzenlendi
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Bayburt'un Taşçılar köyünde düzenlenen 19. geleneksel yaz şenliği, il içi ve dışından katılımcılarla gerçekleşti. Vali ve protokolün de katıldığı etkinlikte türküler söylendi, halk oyunları oynandı ve beraberlik mesajları verildi.

Bayburt'un Taşçılar köyünde bu yıl 19'uncusu düzenlenen geleneksel yaz şenliği, il içi ve il dışından gelen vatandaşların katılımıyla gerçekleştirildi. Beraberlik mesajlarının verildiği şenlikte, hemşehriler hasret giderdi.

Taşçılar Köyü Kültür ve Yardımlaşma Derneği tarafından organize edilen programa Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fatih Aslan, il dışındaki Bayburt derneklerinin yöneticileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Bayburtlu sanatçılar Muhsin Bayburtlu ile Sehlan Burak'ın seslendirdiği türkülere vatandaşlar hep bir ağızdan eşlik etti. Bayburt barlarının oynandığı şenlikte ayrıca vatandaşlar, gün boyunca çeşitli etkinliklere katılarak keyifli bir gün geçirdi.

Şenlik alanını dolaşarak vatandaşlarla sohbet eden Vali Mustafa Eldivan, organizasyonun beraberlik ruhunu yaşattığını belirterek, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Program kapsamında Taşçılar Köyü Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Ali Erkul tarafından Vali Eldivan'a hediye takdim edildi. Vali Eldivan ve protokol üyeleri de organizasyona katkı sunan sponsorlara plaket verdi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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