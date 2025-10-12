Haberler

Bayburt'ta Kırsaldaki Çocuklar Sinema Keyfi Yaşadı

Bayburt'ta, Ülkü Ocakları tarafından düzenlenen etkinlikte 301 ilkokul öğrencisi, 'Köy Okulları Sinemada Buluşuyor' projesi kapsamında sinemayla tanıştı. Öğrenciler, Bayburt Üniversitesi Kültür Merkezi'nde 'Mustafa Kemal' animasyon filmini izleyerek keyifli bir gün geçirdi.

Merkeze bağlı 9 köy okulunda eğitim gören ilkokul öğrencileri, "Köy Okulları Sinemada Buluşuyor" projesi kapsamında Bayburt Üniversitesi Baberti Kampüsü'ne getirildi.

Öğrenciler, Kültür Merkezi'ndeki sinema salonunda "Mustafa Kemal" adlı animasyon filmi izledi.

Birçoğu ilk kez sinemayla tanışan çocuklar, yaklaşık 2 saat keyifli vakit geçirdi.

Ülkü Ocakları Bayburt İl Başkanı Ömer Yardımcı, yaptığı açıklamada, geleceğin teminatı çocukları kültürel ve sosyal etkinliklerle buluşturmaya devam ettiklerini söyledi.

Bu kapsamda merkeze bağlı 9 köyden toplam 301 öğrenciyi sinema etkinliğinde bir araya getirdiklerini belirten Yardımcı, "Amacımız, köy okullarındaki çocuklarımızın da şehirdeki akranlarıyla aynı imkanlara erişebilmesini sağlamak, onların sosyal gelişimine katkı sunmak ve güzel anılar biriktirmelerine vesile olmaktır." dedi.

Kültürel ve manevi gelişimi önceleyen bir anlayışla çalışmalarını sürdürdüklerini anlatan Yardımcı, "Çocuklarımızın gözlerindeki mutluluk ve heyecan, bizlere ne kadar doğru bir yolda olduğumuzu bir kez daha göstermiştir. Bu vesileyle etkinliğe katkı sunan tüm gönüldaşlarımıza teşekkür ediyor, çocuklarımıza da hayatları boyunca başarı ve mutluluk diliyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA / Beşir Kelleci - Kültür Sanat
