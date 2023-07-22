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Balıkesir'de Gürcü mimarisiyle inşa edilen Armutalan Kültür Merkezi hizmete açıldı

Kültür Sanat Haberleri

Karesi Belediyesi tarafından geleneksel Gürcü mimarisi örnek alınarak inşa edilen Karesi Belediyesi Armutalan Kültür Merkezi, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılışa AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, MHP Balıkesir Milletvekili Ekrem Gökay Yüksek, İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz ile diğer ilgililer ve vatandaşlar katıldı. Program Kafkas Gürcü Kültür ve Yardımlaşma Derneği halk oyunları ekibi gösterileriyle başladı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Uygur, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Armutalan Dayanışma ve Kültür Derneği Başkanı Kadir Aslandoğdu programda birer konuşma yaptı. Konuşmaların ardından protokol üyelerinin merkezin açılış kurdelesini kesti.

Balıkesir'de Karesi Belediyesi tarafından geleneksel Gürcü mimarisi örnek alınarak inşa edilen Karesi Belediyesi Armutalan Kültür Merkezi, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Açılışa AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, MHP Balıkesir Milletvekili Ekrem Gökay Yüksek, İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz ile diğer ilgililer ve vatandaşlar katıldı.

Program Kafkas Gürcü Kültür ve Yardımlaşma Derneği halk oyunları ekibi gösterileriyle başladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Uygur, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Armutalan Dayanışma ve Kültür Derneği Başkanı Kadir Aslandoğdu programda birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından protokol üyelerinin merkezin açılış kurdelesini kesti.

Kaynak: AA / İlkan Toprak - Kültür Sanat

Balıkesir Armutalan AK Parti Uygur Kültür Sanat Haberler

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