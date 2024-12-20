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Bakan Ersoy: Yunanistan'dan İade Edilen 1055 Sikke Türkiye'ye Getirildi

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Yunanistan tarafından iade edilen Anadolu'nun tarihine ışık tutan 1055 gümüş sikkenin Türkiye'ye getirildiğini duyurdu. Bakan Ersoy, bu kültürel mirasın ait olduğu topraklara kavuşmasının gururunu yaşadıklarını vurguladı.

Bakan Ersoy: "Anadolu'nun tarihine ışık tutan bin 55 sikkeyi ait olduğu topraklara kavuşturmanın gururunu yaşıyoruz"

ANKARA - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Yunanistan tarafından iade edilen bin 55 sikkenin Türkiye'ye getirildiğini belirtti.

Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Anadolu'nun tarihine ışık tutan bin 55 gümüş sikkeyi ait oldukları topraklara kavuşturmanın gururunu yaşıyoruz. Yunanistan'da teslim aldığımız bu eşsiz kültürel mirasımızı bugün vatanımıza getirdik. Bakanlığımızın yoğun çalışmaları ve Yunanistan ile yapılan iş birliği sayesinde tarihin bu kıymetli parçalarını ülkemize geri kazandırdık. Bu sürecin başarıyla tamamlanmasında gösterdikleri iş birliği için Yunanistan Kültür ve Spor Bakanı Lina Mendoni'ye ve Atina Nümismatik Müzesi yetkililerine şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca emeği geçen başta Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğümüz olmak üzere tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Kültürel miras, insanlığın ortak değeridir. Bu değerlerin korunması ve ait oldukları topraklara dönmesi için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Bakan Ersoy: Yunanistan'dan İade Edilen 1055 Sikke Türkiye'ye Getirildi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMED MUSAB GÜMÜŞER - Kültür Sanat
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