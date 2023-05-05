Bakan Ersoy'un talimatıyla restorasyona alınan Cemevinde çalışmalar sürüyor

MALATYA - 6 Şubat depremlerinde hasar alan Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bulunan asırlık cemevi Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un talimatıyla restorasyona alındı.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Kırlangıç Mahallesi'nde bulunan asırlık cemevi 6 Şubat depremlerinde hasar alarak kullanılmaz hale geldi. Geçtiğimiz günlerde bölgeyi ziyaret eden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un talimatıyla restorasyona alınan cemevi ile Doğan Dede Türbesi'nde çalışmalar ise sürüyor.

"Devletimiz bizlere el uzattı"

Restorasyon çalışmalarıyla ilgili bilgiler paylaşan Cem Vakfı Malatya Şube Başkanı Eşref Doğan, "6 Şubat depremleri yüzyılın felaketi olarak literatüre geçti. Maalesef bizde Kırlagıç Köyü olarak nasibimizi aldık depremlerde. Baya bir hasar var tesellimiz şu bölgemizde can kaybı olmadığı gibi maddi yönden de telafisi mümkün bir durumla karşılaştık. Hem türbenin hem de Hüseyin Doğan dedenin evinin tamiratı mümkün şuanda çalışmalar devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a müteşekkirim sağ olsunlar devlet olmanın gereği olarak biz mağdur olan vatandaşlara el uzattılar teşekkür ediyorum. İki hafta kadar çalışmalar tamamlanır diye tahmin ediyorum" dedi

Cemevi ile Doğan Dede Türbesi'ndeki restorasyon işlemlerini yürüten ilgili firma yetkilisi Bahaddin Canbay'da restorasyon çalışmalarını 15 gün içerisinde tamamlamayı planladıklarını söyledi.