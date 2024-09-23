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Bakan Ersoy, 'Tutkulu İki Yürek' Sergisini Ziyaret Etti

Bakan Ersoy, 'Tutkulu İki Yürek' Sergisini Ziyaret Etti
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ressam Mustafa Ayaz'ın müzesinde açılan 'Tutkulu İki Yürek' sergisini ziyaret etti. Sergide, Türk resim sanatının önemli isimleri Bedri Rahmi Eyüboğlu ve Eren Eyüboğlu'nun eserleri sergileniyor.

Bakan Ersoy'dan 'Tutkulu İki Yürek' sergisine ziyaret

ANKARA - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 18 Eylül'de hayatını kaybeden ressam Mustafa Ayaz'ın müzesinde yer alan 'Tutkulu İki Yürek' sergisini ziyaret etti.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Ankara'da 21 Eylül tarihinde açılan 'Tutkulu İki Yürek' sergisini ziyaret etti. Bakan Ersoy ziyaret çerçevesinde, Türk resim sanatının iki unutulmaz ismi olan Bedri Rahmi Eyüboğlu ve Eren Eyüboğlu'nun eserlerini inceledi. Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun 49'uncu ölüm yıl dönümünde gerçekleştirilen ve Eyüboğlu ailesinin izlerini günümüze taşıyan koleksiyon sunan sergide Bakan Ersoy'a küratör Siret Uyanık eşlik etti.

"Çağdaş Türk Resim Sanatının dünü kadar yarınlarına da izini ve ismini nakşeden bir büyük ustanın hatırasını barındırmakta"

Ziyaretin ardından Bakan Ersoy, 18 Eylül tarihinde hayatını kaybeden ressam Mustafa Ayaz'ın anı defterini imzaladı. Ersoy anı defterinde, "Bu çatı; eserleri, verdiği ilham, açtığı yol ve yetiştirdiği insanlarla Çağdaş Türk Resim Sanatının dünü kadar yarınlarına da izini ve ismini nakşeden bir büyük ustanın, bir öncünün ve öğretmenin derin hatırasını barındırmakta. Merhum Mustafa Ayaz'ı saygıyla anarken, büyük ustanın mirasının sanatı ve sanatçıyı desteklemeye devam ettiğini görmekten büyük mutluluk duyduğumu ifade etmek isterim. Ruhu şad olsun" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin ilk katıldığı bienal olan 1957 Sao Paulo Bienali'nde ödül aldığı, nonfigüratif tarzdaki 'Meyveler' adlı eser başta olmak üzere birçok eserin görülebileceği sergide, Eren Eyüboğlu'ndan 30, Bedri Rahmi Eyüboğlu'ndan ise 49 eser yer alıyor.

Mustafa Ayaz'ın kurduğu Mustafa Ayaz Müzesi'nde sanatseverlere buluşan sergi 17 Kasım tarihine kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BURAK CAN EKİZOĞLU - Kültür Sanat
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