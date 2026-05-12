Türkçe, Uçsuz Bucaksız Türkistan Topraklarından Anadolu'ya Uzanıyor

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu'nda '749'uncu Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre'yi Anma Etkinlikleri: Karaman Kızıl Elma Türkçe Ödülleri' törenine katıldı. Programda, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç, Türk Dil Kurumu Başkanı Osman Mert ve Türk dünyasından davetliler yer aldı.

'DİLİMİZ, BENZERSİZ BİR HAZİNE'

Bakan Ersoy, Karamanoğlu Mehmet Bey'in, 'Bugünden sonra hiç kimse divanda, dergahta, bargahta, mecliste ve meydanda Türkçeden başka dil konuşmayacak' fermanının 749'uncu yıl dönümü vesilesiyle bir arada olduklarını vurguladı. Ersoy, "Türkçe, uçsuz bucaksız Türkistan topraklarından Anadolu'ya ve gönül coğrafyamızın en uzak köşelerine kadar uzanan, tarihle yaşıt bir medeniyet yürüyüşünün sesidir. Dilimiz; milletimizin hafızasını diri tutan, kültürünü taşıyan ve medeniyet düşüncesini, anlayış ve algısını nesilden nesle aktaran benzersiz bir hazine; milli kimlik ve karakterimizin özgün vesikasıdır" diye konuştu.

'DİL BİLİNCİ HERKESİN SORUMLULUĞUDUR'

Atatürk'ün, 'Türk dili dillerin en zenginlerindendir, yeter ki bu dil şuurla işlensin' sözünü hatırlatan Ersoy, "Dil bilinci, sadece onun üzerinde çalışma yapan bilim insanlarının, eser veren ediplerin sorumluluğu değildir. Dil, onu kullanan herkesin özen göstermesi, sahip çıkması, hassas davranması gereken bir emanettir. Özellikle popüler kültürün yönlendirdiği, yaygınlaştırıp normalleştirdiği bozuk dil kullanımı, çocuk ve gençlerimizin yabancı dillere ait ve hatta onlarda dahi yadırganan ifadeleri dillerine pelesenk etmeleri, hiçbir anlam taşımayan ancak taşıyormuş gibi kabullenilen yani temelsiz bir şekilde anlam atfedilen ünlemlerin, kelimelerin ve kısaltmaların konuşma dili olarak kullanılması, tehlikenin boyutunu göstermesi açısından önemli örneklerdir. Diyebiliriz ki bir milletin milli ve manevi bilincini, kimliğini bütünüyle temsil ve muhafaza eden dil bugün bu bilinci, aidiyetlerimizi, özgünlüklerimizi örseleyen, aşındıran bir araç haline dönüşmektedir. Bununla mücadele etmek için çocuklarımızın okuma alışkanlığını artırmalı, kültür bilincini güçlendirmeli, aidiyet kavramının temsil ettiği bize ait değerleri içselleştirmelerini sağlamalıyız" ifadelerini kullandı.

'TÜRKÇE DİJİTAL ÇAĞDA DA GÜÇLENİYOR'

Türk Dil Kurumu'nun yürüttüğü çalışmalara değinen Ersoy, "Diline sahip çıkan milletler hem geçmişine hem de geleceğine sahip çıkmış olur. Türk Dil Kurumu bu bilinçle çalışmakta; bir asra yaklaşan kurumsal bilgi ve birikimiyle, yürüttüğü bilimsel faaliyetlerle, dil ve kültür hayatımıza sunduğu kıymetli eser ve kaynaklarla yalnızca ülkemize değil, Türkçenin yankı bulduğu çok geniş bir coğrafyaya hizmet etmektedir. Bu hizmet; Türk dünyasını birbirine bağlayıp kenetleyen dil köprüsünü ayakta tutmakta, Türkçenin zenginliğini bilimsel bir hassasiyet ve titizlikle kayıt altına almaktadır. Ayrıca bütün temel unsurları korunarak Türkçemizin dijital çağın ihtiyaçlarına uyum sağlayacak şekilde güçlendirilmesi, üreten ve yön veren bir konuma taşınması için ciddi bir mücadele vermekte, bu alanda belirleyici bir rol oynamaktadır" dedi.

'TÜRKÇENİN KORUNMASI İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Bakan Ersoy ayrıca, "Bakanlık olarak Türk diline hizmet yolunda kararlılıkla ilerlemeye, başta Türk Dil Kurumumuz olmak üzere Yunus Emre Enstitümüz, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığımız gibi farklı kurumsal çatılarımız altında; Türkçenin korunmasını, güçlendirilmesini, dünyanın dört bir köşesinde öğretilerek yaygınlaştırılmasını ve Türk diasporalarında, özellikle çocuk ve gençlerimizin dillerine sahip çıkmasını sağlamak gibi hayati çalışmaları yürütmeye devam edeceğimizi bir kez daha vurgulamak isterim" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı