Bakan Ersoy: 2025'te Kültür ve Sanat Etkinlikleri İstanbul, Ankara ve İzmir'de İz Bıraktı
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2025 yılında İstanbul, Ankara ve İzmir'de gerçekleştirilen kültür ve sanat etkinliklerine dair detayları paylaştı. Etkinlik sayıları ve katılımcı sayılarıyla birlikte Türkiye'nin sanat ve kültür alanındaki gelişmelerine vurgu yaptı.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2025 yılında İstanbul, Ankara ve İzmir'de gerçekleştirilen kültür ve sanat etkinliklerine ilişkin paylaşım yaptı.

Bakan Ersoy, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, "2025'te kültür, sanat ve turizm alanında sadece çalışmadık, iz bıraktık. 1 yıl böyle geçti. 2025'te Atatürk Kültür Merkezi, sanatın kalbinin attığı adres olmaya devam etti; 2 bin 276 etkinlik, 2 milyon 775 bin 622 ziyaretçi. Sahnesinden sergilerine, konserlerinden söyleşilerine uzanan dopdolu programıyla milyonlarca sanatseveri kültürle buluşturdu. CSO Ada Ankara; Başkent'in kültür ve sanat adası, müziğin ve sahne sanatlarının yükselen adresi oldu. 2025 boyunca nitelikli etkinlikleriyle sanatseverleri aynı çatı altında buluşturdu; 570 etkinlik, 315 bin 467 sanatsever. İzmir Kültür Sanat Fabrikası; İzmir'in dönüşen kültür mekanı, 2025'te de yoğun ilgi gördü. 540 etkinlik, 600 bin ziyaretçi; sanatın üretimle buluştuğu bu özel merkez, Ege'nin kültür hayatına güçlü bir ivme kazandırdı. Kültür, sanat ve turizmi güçlendiren adımlarla 'Türkiye Yüzyılı'nı birlikte inşa etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

