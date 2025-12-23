Bakan Ersoy: 8 Yılda 221 Yeni Kütüphane Hizmete Açıldı, Üye Sayımız 7,6 Milyona Ulaştı

1) BAKAN ERSOY: 8 YILDA 221 YENİ KÜTÜPHANE HİZMETE AÇILDI, ÜYE SAYIMIZ 7,6 MİLYONA ULAŞTI

AMASYA'DAN İSTANBUL'A ŞEYH HAMDULLAH YAZMA ESERLER SERGİSİ AÇILDI

Kültür Ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Merzifon İlçe Halk Kütüphanesi'nin açılışının ardından Amasya merkezde Osmanlı hat ekolünün kurucusu kabul edilen Şeyh Hamdullah'ın vefatının 505'inci yılı dolayısıyla, 'Amasya'dan İstanbul'a Şeyh Hamdullah Sergisi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Amasya Valiliği, Amasya Üniversitesi ve Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı (TÜYEK) iş birliğiyle Sultan II. Bayezid Külliyesi'nde açılışı gerçekleşen sergiye, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un yanı sıra, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan, Amasya Valisi Önder Bakan, AK Parti Amasya milletvekilleri Haluk İpek ve Hasan Çilez, Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

'ŞEYH HAMDULLAH, OSMANLI HAT ÜSLUBUNUN KURUCUSUDUR'

Açılışta konuşan Bakan Ersoy, yazma eserlerin Türkiye'nin ortak entelektüel hafızasını oluşturduğunu belirterek, Şeyh Hamdullah'ın Osmanlı hat sanatının kurucusu ve İslam yazı sanatları tarihinin en önemli isimlerinden biri olduğunu vurguladı. Bakan Ersoy, "Evliya Çelebi'nin ifadesiyle 'Şehirlerin Yücesi', Fransız seyyah Perrot'un tanımlamasıyla 'Anadolu'nun Oxford'u' olan Amasya'dayız. Osmanlı şehzadelerinin idari tecrübe kazanmak için sancak beyliği yaptığı merkezlerden biri olması sebebiyle 'Şehzadeler Şehri' olarak tarihe adını yazdırmış olan Amasya; ilim, irfan ve sanatla yoğrulmuş bir medeniyet havzasıdır. 15'inci yüzyılın ilk yarısında Amasya'da doğmuş olan Şeyh Hamdullah da işte bu eşsiz insan hazinelerimizden biri olarak tarihe adını yazdırmıştır. Şeyh Hamdullah, Osmanlı hat üslubunun kurucusu kabul edilerek 'Hattatların Reisi' ünvanıyla tarihe geçmiştir. Özellikle belirtmek gerekir ki; Şeyh Hamdullah Mektebi, İslam yazı sanatları tarihinin en uzun ömürlü ekolüdürö dedi.

ŞEYH HAMDULLAH ESERLERİ İLK KEZ TÜYEK TARAFINDAN BASILDI

Şeyh Hamdullah'ın eserlerinin hiçbirinin Türkiye Yazma Eserler Kurumu (TÜYEK) öncesinde basılmadığını hatırlatan Bakan Ersoy, "Şeyh Hamdullah'ın eserlerinin hiçbiri TÜYEK'ten önce basılmamıştı. Başkanlığımız, Şeyh Hamdullah'ın Fatih'in kitaplığı için istinsah ettiği, Mesalihu'l-Ebdan ve'l-Enfüs eserini 2012'de bastı. 2015'te, Sultan II. Bayezid'in tilaveti için özel yazdığı Topkapı Sarayı'ndaki Mushaf'ının tıpkıbasımını yaptı. Yine özenle istinsah ettiği ve Osmanlı medrese müfredatının başucu kitaplarından olan Meşarikul-Envari'n-Nebeviyye isimli hadis kitabının tıpkıbasımı da inşallah 2026'nın ocak ayında tamamlanacak. Bugün burada açılışını yaptığımız, 'Amasya'dan İstanbul'a Şeyh Hamdullah Yazma Eser Sergisi' de alanında bir ilktir. Bir taraftan büyük ustayı çok nitelikli bir çalışmayla anıyor, bir taraftan da onu Amasya ile yeniden buluşturarak bağrından çıkmış bu büyük tarihi şahsiyeti şehrimizin gündemine taşıyoruzö diye konuştu.

'TÜYEK, ORTAK ENTELEKTÜEL HAFIZAYI TEMSİL EDİYOR'

TÜYEK'in sahip olduğu koleksiyonun büyüklüğüne de değinen Bakan Ersoy, "TÜYEK, 800 bine yaklaşan yazma ve nadir matbu eseriyle İslam ve Türk-İslam tarihinin tüm asırlarına, siyasetine, kültürüne ve geniş etki coğrafyasına dair en büyük ortak entelektüel hafızayı temsil etmektedir. Yine 472 bin 441 eserin dijital görüntüsünü, 639 bin 601 eserin de künye bilgisini erişime açan TÜYEK'in web sitesi dünyanın en büyük yazma eser portalıdır. Deneme süresi de dahil 2,5 yıl önce erişime açılan web sitemizin üye sayısı 24 bin 334'tür. Ziyaret sayısı 990 bini aşmış, görüntülenen sayfa sayısı da 11,9 milyon seviyesine yaklaşmıştır. Bugüne kadar 4 bin 779 eserin de restorasyonunu tamamladık. Bir restoratörün bir esere bazen bir seneden fazla zaman ayırması gerektiği bilgisi bu rakamın büyüklüğünü anlatmak için yeterlidir diye düşünüyorum. Yine bu süreçte 339 bin 279 eserin kuru temizliği, 244 bin 875 eserin durum tespiti, 46 bin 814 eserin düşük sıcaklık uygulaması ve bin 758 eserin de bilimsel analizi yapılmıştır. Ayrıca ülkemizdeki bütün yazma eserleri TÜYEK çatısı altında toplama çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürmekteyiz. Amasya'dan İstanbul'a Şeyh Hamdullah Sergisi TÜYEK tarafından gerçekleştirilen 42'nci sergidir. Türkiye'nin dört bir yanında düzenlediğimiz bu sergilerle insanımızın tarih ve kültür birikimimizin temel şahsiyetleriyle tanışmasını ve bu mirasla bağının güçlenmesini hedefliyoruzö dedi.