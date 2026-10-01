Bakan Ersoy'a göre 216 müze ve ören yerindeki dijital dönüşüm 2026 sonunda bitecek

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 216 müze ve ören yerini kapsayan dijital dönüşüm çalışmalarına değinerek yerli ve milli altyapıyla yürütülen çalışmaların 2026 yılı sonuna kadar tamamlanacağını açıkladı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türk Telekom heyetiyle Bakanlıkta gerçekleştirdiği görüşmede, Türkiye genelinde 216 müze ve ören yerini kapsayan dijital dönüşüm çalışmalarının geldiği aşamayı değerlendirdi. Yerli ve milli altyapıyla yürütülen çalışmaların 2026 yılı sonuna kadar tamamlanacağını resmi sosyal medya hesabından duyuran Ersoy, "Kültürel mirasımızı teknolojinin imkanlarıyla buluşturacak, ziyaretçilerimize daha hızlı, güvenli ve nitelikli bir deneyim sunacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı