Bağcılar Kitap Fuarı (BKF) kapılarını açtı

BAĞCILAR Belediyesi tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen 'Bağcılar Kitap Fuarı', kapılarını kitapseverlere açtı. Bilgi yarışmalarından konferanslara kadar farklı içerikte aktiviteye ev sahipliği yapacak olan fuar, 5 Ekim'e kadar devam edecek.

Bağcılar Kitap Fuarı (BKF) kapılarını kitapseverlere açtı. Fuar, 5 Ekim'e kadar Bağcılar Meydanı'nda ziyaretçilerini bekliyor. Fuarın açılışına Bağcılar Kaymakamı Abdullah Uçgun, Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, yazar Nurullah Genç ve vatandaşlar katıldı.

'BAĞCILAR KİTAP FUARIMIZ FESTİVAL HAVASINDA GERÇEKLEŞİYOR'

Fuarın açılışında konuşan Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, "Bağcılar Kitap Fuarımız, bir fuardan öte festival havasında gerçekleşiyor. Bugün dördüncüsünü düzenliyoruz. 2022 yılında başlattığımız bu fuarın mimarı, dönemin Bağcılar Belediye Başkanı ve şu an AK Parti İstanbul İl Başkanı olan Sayın Abdullah Özdemir'dir. Bu süreçte en büyük destekçimiz yine Sayın Abdullah Özdemir olmuştur. Hepiniz adına kendisine teşekkür ediyorum. Son üç yılda Bağcılar Kitap Fuarı'nı yaklaşık 1 milyon 650 bin vatandaşımız ziyaret etti. Fuarımız, sadece ilçemizde değil, büyükşehir belediyelerinin düzenlediği fuarlarla yarışır seviyeye ulaştı. Bu başarı sizlerin ve kitap sevdalısı hemşehrilerimizin katkılarıyla mümkün oldu. Kitap fuarımız sayesinde birçok çocuğumuz kitaplarla tanıştı ve kitap sevgisi arttı. Bu güzel sonuca bizim de küçük de olsa bir katkımız varsa ne mutlu bize" dedi.

'KİTAP FUARIMIZ İLÇEMİZE VE ÜLKEMİZE HAYIRLI OLSUN'

İlçenin birçok noktasında kütüphane açıktıklarını ve bugün de bir müjde vermek istediğini belirten Yıldız, şunları söyledi:

"Belediyemizin giriş katında, daha önce zabıta müdürlüğümüzün bulunduğu alanda 800 metrekarelik bir kütüphane ve etüt merkezi kuruyoruz. Gençlerimizin ve çocuklarımızın hizmetine sunacağımız bu merkez 24 saat açık olacak. Çok sevdiğim kıymetli hocamız Nurullah Genç'in ismini de bu kütüphaneye vermekten onur duyuyorum. Yine buraya çok yakın bir noktada, yaklaşık bir buçuk yıl önce yapımına başladığımız tiyatro merkezimizin de tamamlanmasına iki ay kaldı. Açılışını hep birlikte yapacağız ve orada devlet tiyatrolarımız da sahne alacak. Bu yılki kitap fuarımızda ayrıca çok önem verdiğim bir çalışmamız daha var. Biliyorsunuz, Gazze'de büyük bir insanlık dramı yaşanıyor. Oradaki kardeşlerimizin yaşadığı zulmü unutturmamak için fuar alanına bir 'Filistin Duvarı' yaptık. Grafik sanatçılarımızın çalışmalarıyla gençlerimizin ve çocuklarımızın bu dramı hatırlamasını amaçlıyoruz. Çocuk sanatçılarımız sahne alacak, şarkılar söylenecek. 58 yayınevimiz, değerli hocalarımız ve yazarlarımız sizlerle buluşacak. 10 gün boyunca dolu dolu geçecek, başarıyla tamamlanacak bu kitap fuarımız ilçemize ve ülkemize hayırlı olsun."

'KİTAPSIZ BİR YAŞAM, EKSİK BİR YAŞAMDIR, ÇOCUKLARIMIZI KİTAPLARLA İÇ İÇE BÜYÜTMEYE GAYRET EDİYORUZ'

Bağcılar Sancaktepe İlkokulunda 3'üncü sınıf öğretmeni olan öğretmeni Saadet gül Erciyes de "Üçüncü sınıf öğretmeniyim. Öğrencilerimle birlikte bu fuara geldik, bu güzel havayı yaşamak istedik. Çocuklarımız kitaplarla büyüyor. Ben de onlara her zaman şunu aşılamışımdır: Kitapsız bir yaşam, eksik bir yaşamdır. Bu yüzden çocuklarımızı kitaplarla iç içe büyütmeye gayret ediyoruz. Buradan onlara güzel kitaplar alacağız. Kitap sevgisini hep birlikte daha da güçlendireceğiz. Bu şekilde okumaya her zaman devam edeceğiz. Bu imkanı bizlere sunan belediyemize teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

'ÇOCUKLARIMIZIN UYGUN FİYATLARLA KİTAPLARA ERİŞMESİ ÇOK GÜZEL'

Fuara katılan velilerden Eliz Fatoş Söylemez ise "Fuarı çok beğendik. Her yıl geliyoruz, yapıldığı sürece de burada olacağız. Öğretmenimizin de belirttiği gibi, çocuklarımıza kitabı en güzel şekilde aşılamaya çalışıyoruz. Burada görerek, inceleyerek ve seçerek kitap edinmeleri onlar için çok değerli. Biz de elimizden geldiğince onlara kendi seçimlerini yaptırıyoruz. Belediye Başkanımıza gerçekten teşekkür ediyoruz. Hem bize yakın bir alanda böyle bir imkan sağladığı hem de çocuklarımıza bu fırsatı sunduğu için minnettarız. İki çocuk annesi olarak, onların bu fırsatlardan yararlandığını gördükçe gurur duyuyorum. Çünkü biz çocukken kitaplara bu kadar kolay ulaşamıyorduk. Şimdi ise onların hem kolay hem de uygun fiyatlarla kitaplara erişmesi çok güzel. Çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

10 GÜN SÜRECEK

58 yayınevinin kitaplarını sergileyeceği fuarda romanlardan çocuk kitaplarına kadar herkesin ilgisini çeken eserler yer alıyor. 10 gün sürecek fuarda gazeteci, yazar ve edebiyatçıların konuk olacağı alanda kitapseverler, sevdikleri isimlerle bir araya gelme ve sohbet etme fırsatı bulacak.

ÇOCUKLAR HEM EĞLENECEK HEM ÖĞRENECEK

BKF alanında renkli ve eğitici aktiviteler için de plato oluşturuldu. Açık alandaki kafede yetişkinler ikram edilen çaylarını yudumlarken, çocuklar da ait atölyelerde hem eğlenecek hem öğrenecek. Gençler de özel hazırlanan Fuar Köşesi'nde hatıra fotoğrafı çekilebilecek. Belediyeye bağlı Bilgi Evi öğrencileri ve Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi kursiyerleri kendi yaptıkları tablo, takı ve benzeri eserleri sergileyecek. Ayrıca alanda birçok önemli yazarımızın küp görselleri ve sergi de yer alıyor.

BİLGİ YARIŞMALARINDA ÖDÜLLER VERİLECEK

Öte yandan fuar alanında bilgi yarışmaları da düzenlenecek. Hem Bağcılar'a yönelik hem de kültür-sanat konulu yarışmalarda başarılı olanlara çeşitli ödüller verilecek. Ayrıca, BKF'de BağKart'lıları özel ayrıcalıklar bekliyor. Bağ-Kart'ı olanlar indirimlerden yararlanırken BKF"ye en az iki kez ziyaret edenlere Bağ-Kafe'lerden kahve kazanacak.

ÜNLÜ İSİMLER KATILACAK

BKF'ye; aralarında Nurullah Genç, Hayati İnanç, Saliha Erdim, Turgay Güler ve Yavuz Dizdar'ın da aralarında bulunduğu tanınmış isimler katılacak.