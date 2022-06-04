Ayvalık Anadolu Uygarlıkları Müzesi açıldı - Haberler

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde uzun yıllar zeytinyağı fabrikası olarak kullanıldıktan sonra yaşam merkezine dönüştürülen Kırlangıç Sosyal Tesisleri'nde oluşturulan müze ziyarete açıldı.

Cihan Şişman Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin konseriyle başlayan Ayvalık Anadolu Uygarlıkları Müzesi'nin açılış töreninde konuşan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, müzede 619 eserin sergilendiğini ve uzun süreli bir çalışmanın sonucunda bu koleksiyonun ortaya çıktığını söyledi.

Ayvalık'ta yeni bir kültürel alanı daha yaşama geçirdiklerini belirten Ergin, şöyle devam etti:

"Turizm, doğa, zeytinyağı ve gastronomi kültürünün yanında kentimize ve gelecek kuşaklara bir kültürel miras emanet edeceğiz. Ayvalık, müzeler kenti olarak da bilinecek, tanınacak. Müzede Anadolu'nun değişik yerlerine ait Kalkolitik Çağ'dan günümüze kadar tarihlenen eserler sergileniyor. Koleksiyonda pişmiş toprak, gümüş, bronz, demir, kemik, cam günlük kullanım ve süs eşyaları ile mermerden yontu eserler yer alıyor. Kalkolitik Çağ, Tunç çağları, Demir Çağı, Arkaik Dönem, Klasik Dönem, Helenistik Dönem, Roma imparatorluklarına ait eserlerin yanı sıra Anadolu'da Demir Çağ'ın en önemli uygarlıklarından Urartulara ait eşsiz eserler müzede yer alıyor. Anadolu'da yaşamış insanların binlerce yıllık tarihini ortaya koyan eserleri bir araya toplayan müzemiz, Ayvalık için çok önemli bir değer olacak."

Müzenin küratörü Necdet Bezmen de evdeki eserler çoğaldıkça eşi ile onları gerçek sahipleriyle, sanatseverlerle paylaşmanın zamanının geldiğine karar verdiklerini aktardı.

Bezmen, "Bana, 'Neden Ayvalık?' diye soruyorlar, Ben bir göçmen çocuğu olarak bu coğrafyaya, bu coğrafyanın insanlarına kendimi yakın buluyorum. Ayvalık'ta kendimi evimde gibi hissediyorum. Ayrıca Ayvalık'ta böyle bir müzenin eksikliği vardı, onu yaşama geçirmenin mutluluğunu yaşıyorum." dedi.

Müzenin oluşturulmasında büyük emekleri bulunan iş insanı Şerif Kaynar ise maddi ve manevi destek veren katılımcılara teşekkür ederek, sırada müzenin ulusal ve uluslararası tanımının bulunduğunu dile getirdi.

Törenin ardından açılış gerçekleştirilerek müze gezildi.

Ayvalık Belediyesi'nin yanı sıra iş insanı Necdet Bezmen küratörlüğünde Ayşe Mina Esen'in koleksiyonundan seçilen eserlerin sergilendiği müzenin açılışına Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Aslan, Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Gömeç Belediye Başkanı Mehmet İrem Himam, Manyas Belediye Başkanı Tancan Barçın, CHP Balıkesir İl Başkanı Serkan Sarı, Rengin Suar, Prof. Dr. Ömer Özyiğit, Ayvalık Belediye Meclisi üyeleri ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Ayvalık Anadolu Uygarlıkları Müzesi pazartesi hariç her gün 10.00-17.00 saatlerinde gezilebilecek.