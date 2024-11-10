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Ayşe Filmi, Kahire Film Festivali'nde Uluslararası Prömiyerini Yapacak

Ayşe Filmi, Kahire Film Festivali'nde Uluslararası Prömiyerini Yapacak
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'Ayşe', Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde kazandığı 4 ödülle adından söz ettirirken, uluslararası prömiyerini Kahire Film Festivali'nde gerçekleştirecek.

ANTALYA Altın Portakal Film Festivali'nde 4 ödül birden kazanarak festivale damga vuran 'Ayşe', uluslararası prömiyerini 45'inci Kahire Film Festivali'nde yapacak.

İstanbul'da yaşayan Fatma Sancak ile baktığı down sendromlu kardeşi Rıdvan Sancak'ın hayat hikayesini, kuzenleri yönetmen Necmi Sancak, 'Ayşe' ismini verdiği filmle beyaz perdeye taşıdı. Geçen ay düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi İlk Film, En İyi Yönetmen, Film-Yön En İyi Yönetmen Ödülü, En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü kazanan film, uluslararası prömiyerini Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen Kahire Film Festivali'nde yapacak.

13-22 Kasım tarihlerinde 45'incisi düzenlenecek Kahire Film Festivali'nde 10 yıl sonra yarışacak ilk Türk filmi olacak 'Ayşe', festivalin uluslararası kategorisinde yarışacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat
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