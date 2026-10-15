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Aydın Valisi Dr. Osman Varol, görme engellilerle 'Son Ada' okudu

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Aydın Valisi Dr. Osman Varol, görme engellilerle 'Son Ada' okudu
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Aydın Valisi Dr. Osman Varol, Altı Nokta Körler Derneği Aydın Şubesi'nin kitap okuma etkinliğinde Zülfü Livaneli'nin 'Son Ada' adlı eserini okudu. 2017'den bu yana her hafta düzenlenen etkinliğin yeni dönem açılışını gerçekleştiren Varol, görme engelli üyelerle buluştu.

Aydın Valisi Dr. Osman Varol, Altı Nokta Körler Derneği Aydın Şubesi'nin kitap okuma etkinliğine katılarak Zülfü Livaneli'nin "Son Ada" adlı eserini okudu.

Aydın Valisi Dr. Osman Varol, Altı Nokta Körler Derneği Aydın Şubesi'ni ziyaret ederek üyelerle bir araya geldi. Ziyarette görme engelli üyelerle birlikte kitap okuma etkinliğine de katılan Vali Varol, Zülfü Livaneli'nin "Son Ada" adlı eserini okuyarak 2017 yılından bu yana her hafta düzenlenen etkinliğin yeni dönem açılışını gerçekleştirdi. Kitap okuma etkinliğinin, görme engelli bireylerin bilgiye erişimini, kültürel yaşama katılımını desteklemenin yanı sıra okuma kültürünü ve toplumsal paylaşımı güçlendirmeyi amaçladığını ifade eden Altı Nokta Körler Derneği Başkanı Bayram Özen; "2017 yılından bu yana kesintisiz biçimde sürdürdüğümüz bu çalışma, fırsat eşitliğinin ve kültürel katılımın süreklilik taşıyan somut örneklerinden biridir. Valimizin etkinliğimize katılarak kitap okuması, okuma kültürünün yaygınlaştırılması ve kültürel yaşama katılımın desteklenmesi açısından anlamlı bir buluşma olmuştur. Valimiz Dr. Osman Varol'a derneğimize gerçekleştirdiği ziyaret ve kitap okuma etkinliğimize sunduğu katkı dolayısıyla teşekkür ediyoruz. Altı Nokta Körler Derneği Aydın Şubesi olarak, bilgiye erişimin, kültürel katılımın ve fırsat eşitliğinin güçlendiği bir toplum için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz" dedi.

Ziyaretin ardından Aydın Valiliği'nden yapılan paylaşımda ise "Valimiz Dr. Osman Varol, Altı Nokta Körler Derneği Başkanı Bayram Özen'e iade-i ziyarette bulundu. Ziyarette, derneğin faaliyetleri ve Aydın'da erişilebilirliğin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar ele alındı" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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