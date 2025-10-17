Haberler

Ay Yola Müzik Grubu, Türkiye'deki İlk Konserini Erzurum'da Verdi

Ay Yola Müzik Grubu, Türkiye'deki İlk Konserini Erzurum'da Verdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Ay Yola müzik grubu, Erzurum Büyükşehir Belediyesi destekleriyle Atatürk Üniversitesi'nde düzenlenen konserle Türkiye'deki ilk sahnesini aldı. Başkurt ezgilerini modern yorumlarla harmanlayan grup, 'Homay' şarkısıyla hatırı sayılır bir ilgi gördü.

Son dönemde adından sıkça söz ettiren "Ay Yola" müzik grubu, Türkiye'deki ilk konserini Erzurum'da verdi.

Erzurum Büyükşehir Belediyesinin destekleri ve Atatürk Üniversitesinin ev sahipliğinde üniversitenin 2025-2026 Akademik Yılı Açılışı kapsamında "Kampüse hoş geldin" sloganıyla düzenlenen konser, grubun Türkiye'deki ilk konseri olma özelliği taşıyor.

Başkurt ezgilerini modern yorumlarla harmanlayarak dinleyiciyle buluşturan ve 14 Mart'ta çıkardığı "Homay" şarkısıyla büyük ilgi gören grup, öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılandı.

Türk dünyasında kısa sürede tanınan ve müzikleriyle Başkurtça'yı ve Orta Asya'ya ait geleneksel enstrümanları kullanan grup izleyenlere keyifli anlar yaşattı.

Yabancı öğrencilerin de kendi ülkelerinin bayraklarıyla katıldığı konserde, grubun özellikle Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan ve Türkmenistan gibi Türk devletlerinde geniş kitlelere ulaşan "Homay" şarkısı yoğun ilgi gördü.

Kaynak: AA / Yunus Hocaoğlu - Kültür Sanat
