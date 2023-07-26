Avcılar'da Bathonea Antik Kenti kazıları başladı

CUMHURBAŞKANLIĞI Kararnamesi ve Bakanlar Kurulu kararı ile Avcılar'da Küçükçekmece Gölü havzası içinde sürdürülen Bathonea Antik Kenti kazılarının bu yılki bölümü başladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kocaeli Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen kazı alanında sponsorluk anlaşmasına imza atıldı.

CUMHURBAŞKANLIĞI Kararnamesi ve Bakanlar Kurulu kararı ile Avcılar'da Küçükçekmece Gölü havzası içinde sürdürülen Bathonea Antik Kenti kazılarının bu yılki bölümü başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kocaeli Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen İstanbul'un tarihi ve arkeolojik mirasının ortaya çıkarılması ve korunmasında önemli bir rolü bulunduğu belirtilen Bathonea Antik Kenti kazı alanında sponsorluk anlaşmasına imza atıldı. Törene Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, Kocaeli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ümit Ay ve çeşitli üniversitelerin rektör, rektör yardımcıları ve dekanları ile akademisyenler, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Kazılar Dairesi Başkanlığı Şube Müdürü Nihal Metin, Bathonea Kazı Başkanı Prof. Dr. Şengül Aydıngün, Avcılar Kaymakamı Kemal İnan, Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli de katıldı.

"BATHONEA DÜNYANIN DİKKATİNİ ÇEKTİ"

"CUMHURBAŞKANI KARARIYLA YAPILAN KAZILARIN SAYISI 170'E DAYANDI"

BATHONEA ANTİK KENTİ KAZILARI

Bathonea Antik Liman kenti kazıları sırasında Helenistik dönem ve Roma dönemine tarihlenen "Büyük" ve "Küçük" olarak adlandırılan iki adet antik liman ve göl içinde kalmış bir antik deniz fenerinin izleri tespit edildi. Bu keşifle birlikte Patara'dan sonra ülkemizde ikinci antik deniz feneri tespit edilmiş oldu. 2009 yılındaki araştırma sonuçları üzerine; Amerikan Arkeoloji Enstitüsü Dergisi, İngiliz Independent Gazetesi ile Heritage Key adlı yayın organları 2009 yılında kazı alanını "Dünyanın En Önemli Arkeolojik Keşiflerinin İlk On Listesiö" ne aldı. Kazılarda liman yapılarının yanı sıra İmparator Büyük Konstantin (M.S.330) tarafından yaptırıldığı tespit edilen dev bir açık sarnıç kale kalıntısı ve tabanları mozaik kaplı büyük bir saray kompleksi, yer altı su kanalları ile antik yollar ortaya çıkarıldı. Kazı alanındaki çalışmaların bu yılki bölümü Eylül ayında tamamlanacak.