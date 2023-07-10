Avcılar'da düzenlenen 'Uluslararası Avcılar Bathonea Kültür ve Sanat Festivali' şölen havasında geçti. Festivale 9 ülkeden ve deprem bölgesinden gelen yüzlerce sanatçı katıldı. Üç gün süren festivale katılan binlerce vatandaş çeşitli etkinlikler, dans gösterileri ve konserlerle doyasıya eğlendi.

- 9 ülkeden 450 sanatçının katıldığı Avcılar Bathonea Kültür ve Sanat Festivali coşkuyla kutlandı

İSTANBUL - Avcılar'da düzenlenen 'Uluslararası Avcılar Bathonea Kültür ve Sanat Festivali' şölen havasında geçti. Festivale 9 ülkeden ve deprem bölgesinden gelen yüzlerce sanatçı katıldı. Üç gün süren festivale katılan binlerce vatandaş çeşitli etkinlikler, dans gösterileri ve konserlerle doyasıya eğlendi.

Avcılar'da bu yıl ikincisi düzenlenen 'Uluslararası Avcılar Bathonea Kültür ve Sanat Festivali' şölen havasında geçti. Avcılar Belediyesi, Folklor Kurumu Derneği ve Kent Kültür Kalkınma Derneği iş birliğiyle düzenlenen festivale 9 ülkeden ve deprem bölgesinden gelen yüzlerce sanatçı katıldı. Üç gün süren festivale katılan binlerce vatandaş çeşitli etkinlikler, dans gösterileri ve konserlerle doyasıya eğlendi. İspanya'dan Gürcistan'a, Yunanistan'dan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne kadar 9 ülkeden ve deprem bölgesinden gelen 450'yi aşkın sanatçının katıldığı festivale katılanlar unutulmaz bir gece yaşadı. 7-8-9 Temmuz, tarihlerinde üç gün süren etkinliklere 35 bin'den fazla vatandaş katıldı.

Festivalde deprem bölgesi unutulmadı

Farklı kültürlerin buluştuğu festivalde Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen depremler de unutulmadı. Dünyanın dört bir yanından gelen sanatçılar ve deprem bölgesi olan Adıyaman, Hatay, Gaziantep ve Kahramanmaraş'tan gelen dansçılar birlikte izleyicilerin karşısına çıktı. Festival çerçevesinde Dünya'nın dört bir yanından gelen sanatçılar üç gün boyunca Avcılar'ın mahallelerinde kortej yürüyüşleri düzenledi. Avcılarlılar tarafından büyük ilgi ile karşılanan dansçılar yaptığı gösterilerle izleyenlere keyifli anlar yaşattı.

Gümüşpala Paşaeli Kent Parkı'nda şölen havasında geçen festivalin birinci gününde 9 ülkeden 450'den fazla sanatçı Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli ile birlikte Taksim Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Bir birinden özel yöresel dansların sergilendiği gecenin finalinde Karadeniz müziğinin sevilen sesi Selçuk Balcı sahne aldı. Atölye çalışmaları, dans gösterileri ve bir birinden özel etkinliklerin düzenlendiği festivalin ikinci gününde Ceylan Ertem sahne aldı. Konser, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden efsane sanatçı Özkan Uğur anısına söylenen şarkılarla başladı. Seyircilerin eşlik ettiği şarkılarla unutulmaz bir gece yaşandı. Dünyanın bütün renklerinin buluştuğu etkinliğin sonuncu günü dans gösterileri ile başladı. İstanbulluların yoğun ilgili gösterdiği gecede vatandaşlar Pinhani konserleriyle doyasıya eğlendi.

Muhteşem final

Seramoni törenin ardından kapanış konuşmasını yapan Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli; "Bathonea Kültür Sanat Festivalimizin final günü, 3 gün 9 ayrı ülkeden ve deprem bölgesinden 4 ayrı şehrimizden sanatçılarımızı, dansçılarımızı ağırladık. Gerek burada Paşaeli Kent Parkı'nda gerekse mahallelerimizde dans ettiler. Tüm sanatçılarımıza her birine ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Hepsi harikaydı! Bathonea, Avcılar sınırları içerisinde bulunan Küçükçekmece Lagünü'nün hemen kenarında antik bir şehir ve bu şehre Vikingler gelmiş. Kazı çalışmaları devam ediyor. Binlerce yıl öncesine ilişkin buluntular bulunuyor ve İstanbul'un en önemli tarihi merkezlerinden bir tanesi. Tabi festival ve özellikle çok yakın zamanda büyük acılar yaşadığımız depremi andık. Deprem bölgesinden 4 ayrı şehirden danslarımız geldi. Zorlukları, kötülükleri, olumsuzlukları, acıları sanatla, dansla, müzikle yeneceğiz. Festivalde emeği geçen festivalde emeği geçen başta Folklor Kurumu Başkanımız ve Kent Kültür Kalkınma Derneği Başkanımız ve tüm çalışma arkadaşlarıma huzurlarınızda teşekkürlerimi sunuyorum. Konser alanına sığmayan Avcılarlı güzel komşularım; gösterdiğiniz ilgi ve heyecan için bir teşekkür de sizler için. Sizi çok seviyorum" dedi.