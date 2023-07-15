Atmaya kıyamadığı eski eşyalarla köy evini müzeye çevirdi

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde yaşayan Mustafa Aydemir köyde kullanılmayan tarihi ve değerli eşyaları atmaya kıyamayınca baba evinin bir odasını müzeye dönüştü

SİVAS - Sivas'ın Yıldızeli İlçesinde bir köyde yaşayan Mustafa Aydemir köyde kullanılmayan tarihi ve değerli eşyaları atmaya kıyamayınca baba evinin bir odasını müzeye çevirdi.

Sivas'ı Yıldızeli İlçesi Kümbet Köyü'nde yaşayan Mustafa Aydemir, 30 yıl boyunca kendi yakınları ve köy sakinlerinin ecdadından kalan eşyaları atmak yerine tek tek topladı. Kimi zaman çöpten dahi bulduğu anlam yüklü eşyaları evinin bir odasında biriktirdi. Tarihi eşyalar 30 yılın ardından adeta odayı müzeye dönüştürdü. Müzeye dönüşen oda bir çok vatandaşın ilgisini çekiyor.

"Geçmişini unutan geleceğini bulamaz"

Mustafa Aydemir, geçmişini unutanın geleceğini bulamayacağını ifade ederek, "Ben bu işe bir iki parça eşya ile başladım. Komşularımız eski yıkılmış evlerden kalan eski eşyaları ve bakır çeşitlerini hurdacıya veriyor ya da çöpe atıp yakıyorlardı. Gerek çöpten alarak, gerekse komşulardan hurdacılardan tekrar satın alarak biriktirdim. Sağ olsunlar kendi getiren dostlarımızda oldu. Geçmişlerimizin anısına bu eşyaları toparlayarak görmüş olduğunuz hale getirdim. Buraya gelen ziyaretçiler kendisinin babasının, dedesinin ya da geçmişteki yakınlarının kullandıkları eski eşyaları görünce duygulanarak, geçmişini hatırlıyor. Bundan sonraki nesil bunu değerlendirir mi bilmiyorum. Geçmişini unutan geleceği bulamaz. Köyümüzün kültürel değerini yaşattığım için çok memnunum. Buranın kaybolmaması için, kapalı alan olarak kalmaması için yetkililerden açık bir alana taşıyarak değerlendirmelerini istiyorum" dedi.