ATİD, Turizmin En'leri Ödül Töreni ile Başarıları Kutladı

Anadolu Turizm İşletmecileri Derneği (ATİD) tarafından "ATİD Turizmin En'leri Ödül Töreni" düzenlendi.

Bir oteldeki törenin açılışında konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, burada yaptığı konuşmada, ATİD tarafından düzenlenen ödül töreninin artık kurumsallaştığını belirtti.

Turizmin son altı yılda büyük mesafeler kat ettiğini vurgulayan Alpaslan, Türkiye'nin, turizmin süper liginde olduğunun altını çizdi.

Türkiye'nin 61 milyar doların üzerinde turizm geliri olduğunu anımsatan Alpaslan, "Turizm geliri demek, Türkiye'nin refahı, insanımızın işi, aşı demektir. Ülkemizin kalkınması için çok önemli bir sektör." dedi.

Türkiye'nin turizmi büyürse, Ankara'nın ve İç Anadolu'nun turizminin de büyüyeceğine işaret eden Alpaslan, Ankara'nın çok zengin kültürünün, doğal güzelliklerinin, sağlık turizminde çok ciddi avantajının bulunduğunu, bunları tanıtarak, Ankara'yı Türkiye turizmiyle birlikte büyütmeye devam edeceklerini söyledi.

Ankara Valisi Vasip Şahin de Ankara ve Anadolu'nun turizmine katkı veren herkese teşekkür etti.

Valilik olarak turizm ve kültürel faaliyetlere destek verdiklerini dile getiren Şahin, "Bizim dünyadan alacaklarımızdan çok daha fazla dünyaya söyleyecek sözümüz var. Bu kültürel ve tarihi altyapıya sahibiz. Turizmimizi de bunun araçlarından biri olarak görüyorum." diye konuştu.

"Ankara turizmin kalbidir"

ATİD Başkanı Birol Akman da bugün sadece başarıları kutlamadıklarını, aynı zamanda bir vizyonu, gayreti ve inancı kutladıklarını söyledi.

Amaçlarının ilk günden bu yana Ankara ve Anadolu'nun hak ettiği kültürel ve ekonomik kalkınmaya katkı sağlamak olduğunu aktaran Akman, "Anadolu turizmin geleceğidir, Ankara turizmin kalbidir." ifadesini kullandı.

Bu yıl 6'ncısı düzenlenen törende, 38 farklı kategoride, dönem içerisinde çalışmalarıyla başarı gösteren oteller, seyahat acenteleri, restoranlar, rehberler, yatırımcılar ve medya kuruluşları ödüllerini aldı.