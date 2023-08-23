Atatürk'ün Tekirdağ Ziyareti ve Harf İnkılabı'nın 95. Yıldönümü Kutlandı

TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Tekirdağ'ı ziyareti ve Harf İnkılabı'nın uygulanışının 95'inciu yıldönümü törenle kutlandı.

Türkiye Cumhuriyeti Kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Tekirdağ'a gelişi ve Harf İnkılabı uygulanmasının 95'inci yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.Süleymanpaşa ilçesi sahil dolgu alanında düzenlenen törende Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Garnizon Komutanı Albay Ahmet Uğurlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.Törende konuşan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, 19'uncu Tümen Komutanlığı döneminde kentimizde görev yapan ve Tekirdağ halkının çağdaş ve yenilikçi karakterini iyi bilen Ata'mız, yeni Türk alfabesini uygulamak için Tekirdağ'ı tercih etmiştir. Tekirdağ halkı olarak Atatürk'ün duyduğu güveni hiçbir zaman boşa çıkarmadık; onun yolundan hiç ayrılmadık ve bundan sonra da ayrılmayacağız.Bu düşüncelerle Harf İnkılabı'nın uygulanışının 95'inci yıl dönümünü kutluyor, bu büyük devrimin mimarı Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmet, şükran ve saygıyla anıyorum dedi.

Albayrak'ın konuşmasının ardından, Süleymanpaşa Belediyesi Halk Oyunları ekibi Tekirdağ'ın yöresel halk dansları gösterisini sergiledi. Daha sonra Tekirdağ Kültür Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, günün anlam ve önemine uygun bastırılan posta pulunu protokol üyelerine dağıttı.(DHA)