Atatürk'ün Kıyafetleri Sergisi Ataşehir'de Açıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yurt içi ve yurt dışında giymiş olduğu 125 farklı kıyafet ve onların hikayeleri 22 Ekim'e kadar Ataşehir'de sergilenecek.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yurt içi ve yurt dışında giymiş olduğu 125 farklı kıyafet ve onların hikayeleri 22 Ekim'e kadar Ataşehir'de sergilenecek.

Cumhuriyet'in 100'üncü yıl dönümü kutlamaları kapsamında "Atatürk'ün Hayatı Boyunca Giymiş Olduğu Askeri ve Sivil Kıyafetler" isimli sergi Ataşehir'de açıldı. Ataşehir Belediyesi'nin destekleri, Ataşehir Yenişehir Mahalle Muhtarı Mustafa Arı'nın öncülüğünde ve Nova Arsa ana sponsorluğunda geniş katılımlı bir törenle gerçekleşen serginin açılışı DasDas Sergi Salonu'nda yapıldı. Serginin hazırlanması sürecine, Ataşehir Kent Konseyi ve Ataşehir Rehberi'nin yanı sıra çeşitli sivil toplum kuruluşları da katkı sağladı.

Serginin açılışına; Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, Belediye Meclis Başkan Vekili Kudret Arslan, Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye Birim Müdürleri, Siyasi Parti İl ve İlçe Temsilcileri, STK yöneticileri, Ataşehirli muhtarlar ve Nova Arsa Yönetim Kurulu Başkanı Mimar Turgay Kolcuoğu ile çok sayıda konuk katıldı.

Sunuculuğunu Tuğba Özay ve Şenol İpek'in yaptığı sergi açılışının kurdele kesimi, gerçekleştirilen konuşmaların ardından Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi ve davetli konukların katımlıyla gerçekleştirildi. Sergi açılışı öncesi sanatçı İlhan Güryalçın Atatürk'ün sevdiği şarkılardan oluşan mini bir konser verdi.

Atatürk'ün yurt içi ve yurt dışında giymiş olduğu 125 farklı kıyafeti aslına uygun olarak hazırlayan, Atatürk Kıyafetleri ve Kültürü, Araştırma Merkezi Kurucusu Modacı Hüseyin Özkan tarafından Başkan İlgezdi ve katılımcılara sergi hakkında bilgiler aktarıldı. Hüseyin Özkan, "Cumhuriyetimizin 100. yılında Atamızın giyim tarzını yansıtan kıyafetleri Ataşehir'de sergilemekten dolayı çok mutluyuz. Sergide Atatürk'ün o günkü koşullar içinde oluşturduğu stil ikonu ile nasıl bir kıyafet kültürü ve moda tarzına sahip olduğunu sergiliyoruz. Emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum, Atamızın kıyafetlerini ve giyim kültürünü yakından görme fırsatı bulmak isteyen tüm İstanbulluları sergimize davet ediyoruz" açıklamasında bulundu.

Projede emeği geçenlere plaket takdim eden Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi yaptığı konuşmada, "Cumhuriyetimizin 100. yılında bu anlamlı sergiyi hazırlamak için emek veren herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Ataşehir Yenişehir Muhtarı Mustafa Arı, "Milli kahraman, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kıyafetlerini, adını taşıdığı ilçe olan Ataşehir'de sergilemek için uzun zamandır hazırlıklarımızı sürdürüyorduk. Heyecanla beklediğimiz an geldi, birbirinden değerli kıyafetler ve hikayelerini ziyaretçilerimizle buluşturduğumuz için çok heyecanlı ve mutluyuz. Emeği geçen herkese bir kez daha teşekkür ediyor, tüm halkımızı bu anlamlı sergiye, aileleri ile birlikte katılmaya davet ediyorum" dedi.

Atatürk'ün yurt içi ve yurt dışında giymiş olduğu 125 farklı kıyafetten oluşan sergi, Metropol İstanbul AVM önündeki X Media Art Museum by DasDas Sergi Salonu'nda 22 Ekim tarihine kadar gezilebilecek.