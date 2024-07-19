Atatürk posteri ve Türk bayrağı var diye sahneye çıkmamıştı! Lal Denizli'nin kovduğu şarkıcı Despina Vandi konuştu

İzmir'in Çeşme ilçesinde Türk Eğitim Vakfı'na (TEV) amacıyla düzenlenmesi planlanan Despina Vandi konseri son anda iptal oldu. Sahneye çıkan Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, şarkıcının Atatürk posteri ve Türk bayrağının kaldırılmasını istediği için konseri iptal ettiklerini duyurdu. Denizli'nin "İivedilikle bu şehrin sınırlarını terk etsin" dediği şarkıcıdan cevap geldi.

"ETKİNLİĞİN NİTELİĞİNİ KONSER OLARAK DEĞİŞTİRMEK İSTENDİ"

Yaşananların ardından sahneye çıkmadan İzmir'den ayrılan şarkıcı Vandi, Instagram hesabından yaptığı açıklamada "Bugün için planlanan konserimde beni onurlandıracak olan dinleyici kitlelerine büyük saygı duyarak, Türk Eğitim Vakfı'nın etkinliğin niteliğini 'konser' olarak değiştirme, yasak ve üzerinde anlaşmaya varılmamış bir siyasî yaklaşım sergileme kararı alması nedeniyle bu etkinliğe katılmamın mümkün olmadığını duyuruyorum" ifadelerini kullandı.

NE OLDU?

Türk Eğitim Vakfı İzmir Şubesi tarafından Çeşme Açıkhava Tiyatrosu'nda eğitim yararına konser organize edildi. Yunan şarkıcı Despina Vandi'nin konseri iddiaya göre sahnedeki Türk bayrağı ve Atatürk posterinin indirilmesini talep etmesi nedeniyle iptal edildi.

LAL DENİZLİ: HANIMEFENDİ İVEDİKLE BU ŞEHRİN SINIRLARINI TERK ETSİN

Sahneye çıkan Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli "Türk bayrağı ve Atatürk'ün posterinin inmesini istiyormuş. Hiç yuhlamayın, bu güzel nefeslerinizi yoracağınız bir insan bile olmadığını düşünüyorum kendisinin. Biz bu toprakları kazanmak için çok fazla şehit verdik ve biz her zaman kardeşliğin ve ebedi dostluğun kazanacağına inanan ve bu inançta olan insanlarız. Hiçbir güç ne bayrağımızı ne de Atatürk'ün posterini indirmeye yeltenemez. Bunu aklından da geçiremez. Hanımefendi ivedilikle bu şehrin sınırlarını terk etsin. Sakinlikle, sükunetle. Ama dilerim bir daha gittiği hiçbir ülkede o ülkenin kanla elde edilmiş bayrağını, bir sürü vatan evladını gömdükleri ve onun sembolü yaptıkları bayraklarını indirmeyi aklından dahi geçirmez. Dilerim bu ona tarihi bir ders olur." ifadelerini kullandı.