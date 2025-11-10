Atatürk, 87. Ölüm Yıldönümünde Marmaris'te Anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 87. yılında Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen törenle anıldı.

Atatürk Meydanı'nda gerçekleştirilen anma programında, çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törene, Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, Belediye Başkanı Acar Ünlü, Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral Hamdi Abanoz, Cumhuriyet Başsavcısı Fatmagül Yörük de katıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Marmaris Bahşehir Koleji tarafından Armutalan Atatürk Kültür Merkezi'nde hazırladığı anma programında ise okul müdür yardımcısı Burcu Yorulmaz günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yaptı.

Programda, Atatürk temalı şiir okundu ve gösterimler yapıldı. 10 Kasım ile ilgili resim, şiir ve kompozisyon dallarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Program Marmaris Bahşehir Koleji öğrencileri oratoryosuyla son buldu.

Okul yönetimince hazırlanan Atatürk'ün hayatını anlatan resim sergisi de program sonunda gezildi.

İlçede akşam saatlerinde Marmaris Belediyesince Atatürk temalı resim sergisi, müzik dinletisi ve tiyatro gösterisi gerçekleştirilecek.