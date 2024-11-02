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Ataşehir Belediyesi Geleneksel Dağ Çileği Toplama Festivali'ni Düzenledi

Ataşehir Belediyesi Geleneksel Dağ Çileği Toplama Festivali'ni Düzenledi
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Ataşehir Belediyesi, Cumhuriyet Bayramı haftasında 'Biriz, Birlikteyiz' sloganıyla Geleneksel Dağ Çileği Toplama Festivali'ni gerçekleştirdi. Doğaseverler Kayışdağı Ormanı'nda organik dağ çilekleri topladı ve çevre bilinci artırıldı.

ATAŞEHİR Belediyesi, Geleneksel Dağ Çileği Toplama Festivali'ni Cumhuriyet Bayramı haftasında 'Biriz, Birlikteyiz' sloganıyla düzenledi. Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in katılımıyla gerçekleşen etkinlikte, doğaseverler 438 metre yüksekliğiyle İstanbul'un en yüksek 3'üncü noktası olan Kayışdağı Ormanı'nda, organik dağ çilekleri topladı.

Festival, Ataşehir Belediyesi'nce doğanın güzelliklerini yaşatmak ve sürdürülebilir yaşam bilincini artırmak amacıyla düzenlendi. Çevre bilincini yükseltmeyi hedefleyen etkinliğe, çocuklar da aileleriyle birlikte katılım sağladı.

ADIGÜZEL: CUMHURİYET'İN KAZANIMLARINI YAŞATIYORUZ

Festivalde katılımcıların Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayan Adıgüzel, "Cumhuriyet, özgürlük, eşitlik ve bir arada yaşama kültürünü bizlere armağan etti. Bu değerleri nesilden nesile aktarmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Ataşehir Belediyesi olarak çevremizi korumaya ve yerel üretimi desteklemeye öncelik veriyoruz" dedi.

'KAYYUM HATASINDAN DÖNÜLMELİ'

Esenyurt Belediye Başkanlığı'na kayyum atanmasını eleştiren Adıgüzel, "Bu sürecin bir an önce sona ermesini ve kayyum hatasından dönülmesini istiyorum" diye konuştu.

'80 BİN KİŞİYE ULAŞTIK'

Sosyal belediyecilik hizmetleri hakkında bilgi veren Adıgüzel, "Son 7 ayda gıda, sıcak yemek, eğitim ve kişisel bakım alanlarında 80 binden fazla vatandaşa ulaştık. Önümüzdeki hafta yenilenen aşevimizi açarak, bin 700 komşumuza her gün 4 çeşit sıcak yemek ulaştıracağız" ifadelerini kullandı.

'KENT BOSTANI İLE DOĞAYA BAĞLILIK ARTIYOR'

Ataşehir'in yeni Kent Bostanı projesini anlatan Adıgüzel, "Bu proje ile toprakla bağımızı güçlendirerek, doğayla iç içe bir toplum oluşturmayı hedefliyoruz. İlk bostanımızda 180 ailemize ücretsiz ekim alanı tahsis ettik. Bu mutluluğu tüm ilçeye yaymak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

'ÇOCUKLARIMIZ DOĞA İLE BARIŞIK BÜYÜYORLAR'

Adıgüzel, etkinliğin doğaya olan sevgiyi pekiştirdiğini belirterek, "Bu tür organizasyonlar, çocuklarımızın doğa ile barışık bir şekilde büyümesine katkı sağlıyor. Gelecek nesillere daha yeşil bir Ataşehir bırakmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz" diye konuştu.

Etkinlik, doğaseverlerin topladıkları organik dağ çilekleriyle çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat
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