Aşina Yüzler Sergisi Antakya'da Sanatseverlerle Buluştu

TÜRKİYE İş Bankası Sanat Eserleri Koleksiyonu'ndan yapılan seçkilerin Anadolu'daki sanatseverler ile buluştuğu Anadolu Sergileri'nin son durağı, 27-28 Eylül tarihlerinde Antakya oldu. Usta ressamların Türkiye İş Bankası Sanat Eserleri Koleksiyonu'nda yer alan portreleri, Anadolu Sergileri'nin 'Aşina Yüzler' seçkisiyle Antakya'da sergilendi.

'Aşina Yüzler' başlıklı seçkide, sanatçı Feyhaman Duran'ın eşini resmettiği Güzin Duran Portresi, Edip Hakkı Köseoğlu'nun Kumbaralı Çocuk tablosu, Nuri İyem'in Kardeşler eseri, Belkıs Mustafa'nın Erkek Portresi, Adnan Çoker'in Otoportre'si, Ergin İnan'ın Damlalı Portre'si, Semiha Berksoy'un kızını resmettiği Zeliha Berksoy Portresi, Hakkı Anlı'nın Sait Faik Portresi ve Ayhan Dürrüoğlu'nun Portre isimli eseri yer aldı.

Bireylerin dış görünüşüyle karakterini, ruh halini ve yaşadığı zamanı da yansıtan bu portreler aracılığıyla bugünü, tanıdık bakışlar ve ortak duygularla buluşturan sergide sanat tarihçisi Doç. Dr. Fırat Arapoğlu, sanatçılar ve eserleri hakkında ziyaretçilere bilgi verdi. Çok sayıda sanatseverin ilgi gösterdiği sergide çocuklara yönelik atölye çalışmaları da düzenlendi.

ATLIĞ: KOLEKSİYONUMUZU İSTANBUL DIŞINA TAŞIYARAK YEREL HALKLA BULUŞTURMAK PROJENİN TEMEL AMAÇLARINDAN

Programda konuşan Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi Müdürü Canan Atlığ, " Türkiye İş Bankası'nın 'Herkes için Sanat' Anadolu Sergileri kapsamında bu kez Hatay'dayız. Bankamızın müzesine bağlı olarak yürütülen bu proje, müzenin öğrenme programlarının önemli bir parçası olarak hayata geçirildi. Daha önce İbrahim Çallı'nın doğum günü vesilesiyle Çal Şubesi'nde başlayan sergi yolculuğumuz, Milas, Gelibolu ve Afyonkarahisar şubelerimizle devam etti. Şimdi de Hatay Şubemizde müzemizin ve koleksiyonumuzun önde gelen eserlerini sanatseverlerle buluşturuyoruz. Etkinlik kapsamında çocuklara yönelik resim atölyeleri de düzenleniyor. Koleksiyonumuzu İstanbul dışına taşıyarak yerel halkla buluşturmak ve sanatı her kesime ulaştırmak bu projenin temel amaçlarından biri" dedi.

ARAPOĞLU: UMARIM BU DEĞERLİ ÇALIŞMA FARKLI İLLERDE DE HAYATA GEÇİRİLMEYE DEVAM EDER

Sanat tarihçisi Doç. Dr. Fırat Arapoğlu da "İş Bankası Resim Heykel Müzesi'nin Herkes İçin Sanat projesi kapsamında bu kez Hatay'dayız. Burada, "Aşina Yüzler" başlıklı ve Türkiye sanat tarihinin önemli isimlerine ait dokuz portre çalışmasından oluşan özel bir sergi sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Sergi, iki gün boyunca ziyaret edilebilecek. Proje kapsamında ben de elimden geldiğince izleyicilere Türk sanat tarihindeki portre geleneğine dair kısa bir özet aktardım. Dilerim bu değerli çalışma farklı illerde de hayata geçirilmeye devam eder" diye konuştu.

Arapoğlu, "Bu projeyi özellikle önemli buluyorum, çünkü İş Bankası Resim Heykel Müzesi kendi koleksiyonunu farklı şehirlerdeki şubelere taşıyarak sanat eserlerini yerel halkla buluşturuyor. Sanatı herkes için erişilebilir kılma yönündeki bu yaklaşımı son derece kıymetli ve örnek alınacak bir girişim olarak görüyorum" ifadelerini kullandı.

Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi'nin Anadolu Sergileri'nin bir sonraki etkinliği, 11-12 Ekim tarihlerinde Türkiye İş Bankası Midyat Şubesi'nde düzenlenecek.