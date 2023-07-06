Aşık Veysel'in Vefatının 50. Yılı Anısına Sergi Açıldı
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ANKARA'da ünlü halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nun vefatının 50'nci yıl dönümü anısına, 'Veysel Gider, Adı Kalır' isimli sergi açıldı. Sergide, fotoğraflar, resimler, heykeller ve Aşık Veysel ile ilgili eserler sergilendi.
ANKARA'da ünlü halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nun vefatının 50'nci yıl dönümü anısına, 'Veysel Gider, Adı Kalır' isimli sergi açıldı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkıları ile Ankara Resim ve Heykel Müzesi Mihri Müşfik Sergi Salonu'nda düzenlenen, 'Veysel Gider, Adı Kalır' isimli sergi, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam ile Aşık Veysel'in torunu Nazender Süzer Gökçe ve eşi Gürsel Gökçe tarafından açıldı. Sergiye Şatıroğlu'nun yakınları ve sevenleri katıldı. Sergide; Ara Güler, Fikret Otyam, Ozan Sağdıç, Mustafa Türkyılmaz, Ergun Çağatay'ın objektifinden fotoğraflar, Eren ve Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun resimleri, Orhan Peker'in deseni, Alper Çınar'ın heykeli, ressam Yusuf Toprak tarafından Aşık Veysel vefat ettiğinde yüzünden alınan mask yer aldı.Görme engelliler için 'Braille' alfabesiyle hazırlanan 4 ciltlik 'Basında Aşık Veysel' kitabı da sergilenen eserler arasında yer aldı. Senaryosunu Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun yazdığı ve Metin Erksan'ın yönettiği 1952 tarihli, Aşık Veysel'in de yer aldığı 'Karanlık Dünya' adlı film ve Alman yönetmen Jochen Menzel tarafından hazırlanan 'Aşık Veysel ile Buluşmalar' adlı kısa filminin de sergide gösterimi yapıldı.Sergi açılışında konuşan Bakan Yardımcısı Serdar Çam, halk şiirinin ve aşıklık geleneğinin en önemli temsilcisi olan Aşık Veysel'i konu alan sergiyi Ankaralılarla buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.Torunu Nazender Süzer Gökçe ise Aşık Veysel'in Cumhuriyetin 50'nci yılı için bir şiir yazma isteği olduğunu söyleyerek, "Ömrü vefa etmedi. Cumhuriyetimizin 100'ncü yılında dedemin bedenen aramızdan ayrılışının 50'nci yılı anısına bu konsept sergiyi, siz dostlarıyla buluşturmanın haklı gururunu yaşıyoruz" diye konuştu.Sergi, 27 Ağustos'a kadar gezilebilecek.