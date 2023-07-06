Aşık Veysel'in Vefatının 50. Yılı Anısına Sergi Açıldı

ANKARA'da ünlü halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nun vefatının 50'nci yıl dönümü anısına, 'Veysel Gider, Adı Kalır' isimli sergi açıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkıları ile Ankara Resim ve Heykel Müzesi Mihri Müşfik Sergi Salonu'nda düzenlenen, 'Veysel Gider, Adı Kalır' isimli sergi, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam ile Aşık Veysel'in torunu Nazender Süzer Gökçe ve eşi Gürsel Gökçe tarafından açıldı. Sergiye Şatıroğlu'nun yakınları ve sevenleri katıldı. Sergide; Ara Güler, Fikret Otyam, Ozan Sağdıç, Mustafa Türkyılmaz, Ergun Çağatay'ın objektifinden fotoğraflar, Eren ve Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun resimleri, Orhan Peker'in deseni, Alper Çınar'ın heykeli, ressam Yusuf Toprak tarafından Aşık Veysel vefat ettiğinde yüzünden alınan mask yer aldı.