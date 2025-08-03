ASELSAN 50. Yıl Çocuk Şenliği, Nevşehir'de Bilim ve Teknolojiyle Buluşuyor

ASELSAN'ın 50'nci Yıl Çocuk Şenliği kapsamında tasarlanan Tekno Macera TIR'ı, yeni durağı Nevşehir'de çocukları bilim ve teknolojiyle buluşturmaya devam ediyor.

Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında 2 Ağustos'ta başlayan ASELSAN 50. Yıl Çocuk Şenliği, 10 Ağustos'a kadar sürecek ve çocukları bilimin eğlenceli dünyasında keyifli bir yolculuğa çıkaracak. Kasım ayına kadar Türkiye'nin farklı şehirlerinde çocuklarla buluşacak olan Tekno Macera TIR'ı, ASELSAN'ın yenilikçi vizyonunu yansıtan interaktif deneyim alanları, teknoloji sergileri ve eğlenceli etkinliklerle dolu bir program sunuyor. Avanos Amfi Tiyatro önünde konumlanan TIR, teknoloji ve bilimi Türkiye'nin dört bir yanındaki çocuklara ulaştırmayı hedefliyor.

ÇOCUKLAR DOĞAYLA BULUŞUYOR

Şenlik kapsamında ziyaretçiler, yapay zeka desteğiyle hazırlanan Mucitler Müzesi'nde tarihe yön veren mucitlerle tanışma fırsatı buluyor. Çocuklar, bu mucitlerden ilhamla geliştirilen ASELSAN ürünlerini keşfederken, 'Bir Doğa Yolculuğu' kitabının artırılmış gerçeklikle hayat bulmasına da tanıklık ediyor. Bilim ve teknoloji meraklıları, çeşitli bilim gösterileri ve eğitici atölyelere katılarak hem eğleniyor hem öğreniyor.

Tekno Macera TIR'ı, Şanlıurfa, Samsun, Van ve dördüncü durağı olan Nevşehir'in ardından; 16–24 Ağustos'ta Erzurum'da, 30 Ağustos–7 Eylül'de Çanakkale'de, 13–21 Eylül'de Gaziantep'te, 4–12 Ekim'de Malatya'da, 18–26 Ekim'de Mardin'de ve 1–9 Kasım'da Antalya'da çocuklarla buluşacak.

2019 yılından bu yana dijital platformlar, festivaller ve deneyim alanları aracılığıyla 65 binden fazla çocuğa ulaşan Tekno Macera, ASELSAN'ın 50. yılına özel olarak yeniden tasarlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen ASELSAN 50. Yıl Çocuk Şenliği bugüne kadar Şanlıurfa, Samsun ve Van'da binlerce çocuğu ağırladı.