Haberler

ASELSAN 50'nci Yıl Çocuk Şenliği Antalya'da Başladı

ASELSAN 50'nci Yıl Çocuk Şenliği Antalya'da Başladı
Güncelleme:
ASELSAN'ın 50'nci Yıl Çocuk Şenliği, Tekno Macera TIR'ı ile Antalya'da çocukları teknoloji dolu bir yolculuğa çıkarıyor. 9 Kasım'a kadar sürecek etkinlikte çocuklar, eğlenceli bilim ve teknoloji deneyimlerine katılacak.

ASELSAN'ın 50'nci Yıl Çocuk Şenliği kapsamında tasarlanan Tekno Macera TIR'ı, Türkiye turunun son durağı olan Antalya'da çocuklarla buluştu.

Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen ASELSAN 50'nci Yıl Çocuk Şenliği için tasarlanan Tekno Macera TIR'ı, Antalya'da çocukları unutulmaz bir bilim ve teknoloji yolculuğuna çıkarıyor.

ÇOCUKLARLA TEKNOLOJİ HEYECANI

Antalya'da kapılarını açan ASELSAN 50'nci Yıl Çocuk Şenliği, 9 Kasım'a kadar çocuklara teknoloji şöleni yaşatacak. Türkiye'nin dört bir yanında çocuklarla buluşan olan Tekno Macera TIR'ı, ASELSAN'ın yenilikçi vizyonunu yansıtan interaktif deneyim alanları, teknoloji sergileri ve eğlenceli etkinliklerle dolu bir program sunuyor. Tekno Macera TIR'ı, ASELSAN'ın kuruluşunun 50'nci yılında teknoloji ve bilimi Türkiye'nin dört bir yanındaki çocuklara ulaştırdı.

ASELSAN ÜRÜNLERİNİ KEŞFETTİLER

Şenlik kapsamında ziyaretçiler, yapay zeka desteğiyle hazırlanan Mucitler Müzesi'nde tarihe yön veren mucitlerle tanışma fırsatı buluyor. Çocuklar, bu mucitlerden ilhamla geliştirilen ASELSAN ürünlerini keşfederken, 'Bir Doğa Yolculuğu' kitabının artırılmış gerçeklikle hayat bulmasına da tanıklık ediyor. Bilim ve teknoloji meraklıları, çeşitli bilim gösterileri ve eğitici atölyelere katılarak hem eğleniyor hem öğreniyor.

TÜRKİYE TURUNUN SON DURAĞI

2019 yılından bu yana dijital platformlar, festivaller ve deneyim alanları aracılığıyla 65 binden fazla çocuğa ulaşan Tekno Macera Tırı, ASELSAN'ın 50'nci yılına özel olarak yeniden tasarlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen ASELSAN 50'nci Yıl Çocuk Şenliği, bugüne kadar Şanlıurfa, Samsun, Van, Nevşehir, Erzurum, Çanakkale, Gaziantep, Malatya ve Mardin'de binlerce çocuğu teknolojiyle buluşturdu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat
