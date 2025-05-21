"Aşçılar diyarı" Bolu'da Türk Mutfağı Haftası coşkusu

-Çikolata yeme yarışması renkli anlara sahne oldu

BOLU - Türk mutfağının tarihi ve kültürel mirasını tanıtmak amacıyla düzenlenen "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri, "Aşçılar diyarı" olarak bilinen Bolu'da başladı. Miniklerin oklavayla hamur açtığı anlar ilgiyle izlenirken, çikolata yeme yarışması, gençlerin kıyasıya mücadelesine sahne oldu.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde ve Kültür ve Turizm Bakanlığının koordinesinde Türk Mutfağı Haftası, 21-27 Mayıs 2024 tarihlerinde çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. "Aşçılar diyarı" olarak bilinen Bolu'da, Türk Mutfağı Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Mehter takımı eşliğinde İzzet Baysal Caddesi üzerinde 2 yürüyüş atının öncülüğünde kortej yürüyüşü yapıldı. Kent Meydanı'nda stantlar kuruldu, Kurum ve kuruluşlarca kurulan stantlarda Bolu'nun coğrafi işaretli ürünleri ve yöresel lezzetleri tanıtıldı. Bu yöresel lezzetler arasında tas kebabı, su böreği, pide, ekmek ve gözleme gibi ürünler yer aldı.

Çikolata yeme yarışmasında kıyasıya mücadele

Halk oyunları ve müzik performansları etkinliğe renk katarken, miniklerin oklavayla hamur açtığı anlar ilgiyle izlendi. Etkinlik kapsamında bu yıl ilk kez düzenlenen çikolata yeme yarışması, gençlerin kıyasıya mücadelesine sahne oldu. Yarışmada, çikolatanın içerisinden fındık çıkartmaya çalıştı. Gençler eğlenceli görüntüler oluştururken, izleyenler de kahkahalara boğuldu.

" Bolu, Türk mutfağının da kalbinde yer almaktadır"

Etkinlikte konuşan Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, Bolu'nun mutfak güzelliğine dikkat çekti. Aydın, "Bolu, Türk mutfağının zengin çeşitliliğini içinde barındıran önemli bir şehir olarak sahip olduğu doğal güzellikleri, tarihi birikimi ve mutfak kültürüyle Anadolu'nun en özel şehirlerinden birisidir. Gölleriyle, yaylalarıyla, ormanlarıyla her mevsim ayrı bir güzellik sunan bu şehir, aynı zamanda Türk mutfağının da kalbinde yer almaktadır" dedi.

"Turizm çalışanları gerçek kahramanlardır"

Kartalkaya'da yaşanılan otel faciası nedeniyle zor günler geçiren turizm sektörünün yeninden canlanması için çalıştıklarını söyleyen Vali Abdulaziz Aydın, "Geçtiğimiz aylarda yaşanan otel yangını sebebiyle zor günler geçiren Bolu turizminin yeniden eski günlerine kavuşması için kamu ve özel tüm paydaşlar, eşsiz bir dayanışma örneği göstererek büyük bir özveriyle çalıştı. Bugün burada, Bolu'nun turizm sektörü sadece ekonomik anlamda değil, kültürel ve toplumsal anlamda da ne denli büyük bir öneme sahip olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor. Bolu'nun turizm çalışanları, her yıl yerli ve yabancı misafirlerimize sundukları kaliteli hizmetle şehrimizin adını duyuran, yüzlerce yıllık bir mirası sahiplenen ve bu mirası geleceğe taşımak için çaba gösteren gerçek kahramanlardır" diye konuştu.

"Bolu'ya bir gastronomi merkezi açılacak"

Etkinliğe katılan şef Mehmet Yalçınkaya, Bolu'ya Gastronomi Merkezi açılacağını duyurarak şunları söyledi: "Sayın Valimizle ve Turizm İl Müdürü'müzle görüştük. Bolu'ya daha önce de bizim planladığımız bir gastronomi merkezi vardı. İnşallah bugün konuştuk. Bolu'daki turizmi daha ileriye getirebilecek bir adım daha atmak istiyoruz. Allah nasip ederse Bolu'ya bir gastronomi merkezi açacağız. BGM, Bolu Gastronomi Merkezi zaten projesi bizde hazır. 3 yıldır bu plan üzerinde çalışıyoruz. Bolu Gastronomi Merkezi projesinde bir yıl içinde hizmete sokmayı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.