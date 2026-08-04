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Artvin’de 3 asırlık ‘Pancarcı Geleneği’ şenliklerle yaşatıldı

Artvin’de 3 asırlık ‘Pancarcı Geleneği’ şenliklerle yaşatıldı
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ARTVİN’in Ardanuç ilçesinde düzenlenen Kapıköy Acı Su Yayla Şenlikleri’yle 300 yıllık ‘Pancarcı Geleneği’ yaşatıldı.

ARTVİN'in Ardanuç ilçesinde düzenlenen Kapıköy Acı Su Yayla Şenlikleri'yle 300 yıllık 'Pancarcı Geleneği' yaşatıldı. Ardanuç Belediye Başkanı Emrah Yılmaz, "Bir aileyi bir topluluğu ayakta tutan en büyük güçlerden biri de kültürel zenginliğidir. Gelenek ve göreneklere sahip çıkmaktır" dedi.

Artvin'de yöre halkının, oldukça ağır geçen tarla hasadı sonrasında hem dinlenmek hem de pancar toplamak amacıyla yaylalara çıkarak, hep birlikte davul ve zurna eşliğinde eğlendiği festival geleneği yüz yıllardır sürdürülüyor. Tarihi yaklaşık 300 yıllık olan 'Pancarcı Geleneği' için bu yıl da Ardanuç ilçesinde Kapıköy Acı Su Yayla Şenlikleri düzenlendi. 3 gün süren şenlikte davul-zurna eşliğinde horon oynanıp, türküler söylendi. Bölgede 'şaşorti' olarak bilinen yaylacılık kültürünü yaşatan kadınların, kuymak yapma yarışmaları ve çeşitli etkinliklerle 'Pancarı Geleneği' canlandırıldı.

'GELENEKLERİMİZE SAHİP ÇIKALIM' MESAJI

Ardanuç Belediye Başkanı Emrah Yılmaz, yaşatılan geleneğin önemine değinerek, "Bir aileyi bir topluluğu ayakta tutan en büyük güçlerden biri de kültürel zenginliğidir. Gelenek ve göreneklere sahip çıkmaktır. Burada şu an öyle bir atmosfer var ve bu çok kıymetli. Festivalimizin ilçemize turizm anlamında katkı sunacağına eminim. Geride güzel duygular kalacak" dedi.

'BİRLİK OLDUKÇA KÜLTÜRÜMÜZ YAŞAYACAK'

Şavşat Belediye Başkanı Durmuş Aydın da "Şavşat ve Ardanuç kardeştir. Soyu, geleneği her şeyi birdir. Bunu burada da gurbette de görüyorum. Aynı yörenin insanıyız. Ardanuç, güzel insanların yaşadığı, coğrafyası güzel bir ilçedir. Gurbetçilerimiz akın akın buralara geliyorlar. Birlik oldukça kültürümüz de yaşayacaktır" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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