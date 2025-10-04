'Arslantepe Karşılama Merkezi' Açıldı

'ARSLANTEPE KARŞILAMA MERKEZİ' AÇILDI

Kültür Ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Malatya'da, Kültür Yolu Festivali kapsamında gerçekleştirilen sergi gezisi sonrası 2021 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne giren Arslantepe'de yapımı tamamlanan 'Karşılama Merkezi'nin açılışını yaptı. Programda konuşan Bakan Ersoy, Arslantepe'nin uluslararası bir değer olarak korunduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Bu kadim topraklar sahip olduğu eşsiz kültürel mirasla her kazı sezonunda insanlık tarihine ışık tutan yeni veriler ortaya koymakta; her keşif ve her buluntu, ortak geçmişimizin kayıtlarına değerli katkılar sunmaktadır. Bakanlığımız da taşıdığı bu büyük sorumluluğun bilinciyle Anadolu'nun dört bir yanına hak ettiği değeri ulaştırmak için azim ve kararlılıkla yol almaktadır. Bu bilinçle yalnızca 2024 yılı içerisinde, Türk ve yabancı ekiplerle yürütülen 212 kazının yanı sıra kurtarma kazıları, müze başkanlığındaki çalışmalar ve arkeolojik yüzey araştırmalarıyla birlikte toplamda 765 kapsamlı saha çalışması gerçekleştirdik. Bu rakamlar, Türkiye arkeolojisinin ulaştığı dinamizmi, bilimsel derinliği ve uluslararası iş birliği kapasitesini açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Bakanlığımız, saha çalışmalarımızın yanı sıra müzelerimizin güçlendirilmesinden bilimsel yayınların teşvikine; dijital arşivlerin oluşturulmasından çağdaş müzeciliğin yaygınlaştırılmasına ve yurt dışına kaçırılan eserlerin ait oldukları topraklara geri kazandırılmasına kadar geniş bir yelpazede faaliyetlerini sürdürmektedir. Arslantepe Karşılama Merkezi de bu bütünün önemli bir parçasıdır. Binlerce yıllık geçmişi barındıran Arslantepe, Anadolu'nun en önemli arkeolojik alanlarından biridir ve Kalkolitik Çağ'dan Doğu Roma dönemine kadar uzanan kesintisiz bir yerleşim tabakalanmasına sahiptir. 1930'lu yıllarda başlayan kazılar, bugün uluslararası bir ekip ve Türk bilim insanlarımızın katkılarıyla 'Geleceğe Miras Projesi' kapsamında sürdürülmektedir. Milattan önce 4 bininci yıl sonlarına tarihlenen kerpiç saray yapıları, tören salonları, boyalı duvarları ve kabartmaları, Arslantepe'nin yönetim, ekonomi ve dini yaşamın ilk örgütlü örneklerine ev sahipliği yaptığını göstermektedir. Binlerce mühür baskısı, tarihin en erken bürokratik sistemlerinden birinin burada ortaya çıktığını, metal silahlar ise savaş teknolojisinin ilk örneklerinin bu topraklarda üretildiğini kanıtlamaktadır. Bu nedenle Arslantepe, insanlık tarihinde devletleşme sürecine ışık tutan eşsiz bir merkezdir. 2021 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne giren Arslantepe, artık uluslararası bir değer olarak korunmaktadır. Karşılama Merkezi, bu eşsiz mirasın dünya kültürüne tanıtılmasında önemli rol üstlenecektir. 1330 metrekare kapalı alana ve toplamda 1650 metrekare inşaat alanına sahip olan merkez, hemşehrilerimizin ve yerli-yabancı tüm misafirlerimizin bölgeyi ve bölgenin tarihini daha yakından tanımasına imkan sağlayacak, aynı zamanda sosyal ve kültürel etkileşimi de artıracaktır. İçerisinde simülasyon alanları, sergi ve etkinlik salonları bulunan bu merkez, ziyaretçilere Arslantepe'nin tarihini modern ve etkileyici yöntemlerle aktarma imkanı sunacaktır. Bugün 2 önemli açılışı birlikte gerçekleştirmenin de ayrı mutluluğunu yaşıyoruz. Arslantepe Karşılama Merkezi'nin açılışının yanı sıra özel bir serginin de açılışını gerçekleştiriyoruz. Cumhuriyet'imizin 102'nci yılına özel olarak hayata geçirdiğimiz '102'nci Yılda 102 Sergi Cumhuriyet'in Işığında Anadolu'nun Kültürel Mirasına Yolculuk' projesi kapsamında, Malatya müzemizce hazırlanan 'Arslantepe'nin Işığında' sergisini de açıyoruz. Sergide, Arslantepe'de bir metal ustasının evinden çıkan döküm kalıbı ve pota, yönetici mezarı buluntuları, silindir mühür, törensel kılıçlar, fildişi plaka gibi 9'u ilk kez sergilenecek toplam 29 kıymetli eser yer alacak. Ayın sonuna kadar açık olacak sergimize herkesi davet ediyorum. Bu eserin hayata geçirilmesinde emeği geçen Bakanlığımızın ilgili birimlerine, Valiliğimize, Büyükşehir Belediyemize, Fırat Kalkınma Ajansı'na ve destek veren tüm kurumlara teşekkür ediyorum. Yıllardır özveriyle çalışan kazı başkanlarına, bilim insanlarına ve ekiplerine şükranlarımı sunuyorum. Arslantepe, geçmişten geleceğe ışık tutan bir medeniyet mirasıdır. Bu merkezin Malatya'nın kültür turizmine yeni bir soluk kazandıracağına ve şehrimizin uluslararası alandaki görünürlüğünü artıracağına yürekten inanıyorum."

Recep BAĞDAT/MALATYA,